Madagascar: VIH/Sida - Cinquante mille séropositifs restent à identifier

Plus de cinquante mille personnes vivant avec le VIH sont toujours recherchées. « On estime à environ quatre-vingt-dix mille le nombre de personnes vivant avec le VIH/Sida à Madagascar, mais seulement un peu plus de trente-deux mille suivent un traitement.

Cela laisse cinquante-huit mille personnes circuler sans soins, contribuant ainsi à la transmission du virus à travers le pays », explique Dr Monira Managna, ministre de la Santé publique, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le VIH/Sida, célébrée à Bemasoandro Itaosy, hier. Le thème choisi pour l'année 2025 est : « Agir dès maintenant pour stopper la propagation du VIH/Sida ».

Parmi les nouvelles infections, la majorité concerne les jeunes et adultes âgés de 20 à 49 ans, une tranche d'âge particulièrement active sur les plans professionnel, social et familial. Cette statistique souligne la vulnérabilité des jeunes adultes face au VIH/Sida, souvent liée à un manque d'information, à la méconnaissance des moyens de prévention ou à des comportements à risque.

Sensibilisation

Elle souligne l'urgence de concentrer les campagnes de sensibilisation et de dépistage sur les jeunes adultes afin de ralentir la propagation du virus et de protéger l'ensemble de la communauté.

L'objectif de cette célébration est de sensibiliser davantage la population au VIH/Sida, de lutter contre la stigmatisation, la peur et l'exclusion encore présentes, et surtout de montrer que la propagation du virus peut être efficacement contrôlée grâce au dépistage et à la prévention.

Il est important de rappeler que le VIH/Sida se soigne bien et que le traitement est gratuit. Les personnes séropositives peuvent mener une vie normale si elles suivent correctement leur traitement.

« Se faire dépister tôt et suivre régulièrement son traitement est la clé pour vivre en bonne santé avec le VIH », souligne l'Organisation mondiale de la santé à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre le Sida.

Lors de cette journée, des campagnes de dépistage ont été organisées à destination de la population, accompagnées d'autres services de santé gratuits, afin de renforcer l'accès aux soins et à la prévention. L'initiative vise à créer un environnement où chacun peut se faire dépister, être pris en charge et contribuer à réduire la propagation du virus.