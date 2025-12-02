Madagascar: Ligue des Champions D2 - Cospn et Antimo Record en Poule des As

Les deux premiers qualifiés sont connus. La deuxième phase du championnat national D2 qui s'est tenue à Toliara a pris fin samedi. Douze équipes réparties initialement sur deux sites, dont à Toliara et Mahajanga, disputent cette deuxième étape de la Ligue des champions nationale 2.

La compétition à Toliara s'est déroulée sans incident contrairement à celle à Mahajanga, boycottée par les arbitres dès la première journée. Ces derniers ont réclamé leurs arriérés impayés pendant trois ans. La fédération avait décidé de délocaliser la compétition à Antananarivo.

Après les cinq journées, les deux clubs qualifiés pour la Poule des As au site de Toliara sont connus. Les deux mieux classés à l'issue de cette phase valident leur ticket pour l'étape finale. Cospn d'Analamanga s'est hissé en première place, crédité de 10 points après trois victoires et un match nul. Les Policiers d'Analamanga avaient réalisé un parcours sans faute durant les quatre premières journées. Cospn a défait 1-0 FC Manjaka d'Ihorombe à la première journée, puis s'est imposé contre FC Black JSF d'Amoron'i Mania (1-0), AS Jet de Bongolava (2-0), avant de se neutraliser 4 partout à la dernière journée face à Antimo Record d'Atsimo Andrefana. Ce club tuléarois se trouve au deuxième rang en engrangeant 8 points après deux victoires et deux matchs nuls.

La compétition prévue à Mahajanga a finalement été jouée depuis le 26 novembre à Ambohidratrimo. La reprise des matchs a été effectuée sous conditions, car les arbitres d'Analamanga ont rejoint leurs homologues de Boeny dans la réclamation de leurs arriérés. Créditée de 5 points après une victoire face à AS Vanilantsika du Sava (4-2) et deux nuls, Clinique Zanatany du Sofia occupe la position de leader provisoire après la troisième journée de ce week-end. TGBC d'Atsinanana le talonne avec un cumul de 4 points en deux rencontres, devant l'Olympique de Mangoro d'Alaotra-Mangoro (2 points) et l'Ased du Diana (2 points).

L'AS Vanilantsika du Sava se trouve en cinquième position comptant un seul point. Les heureux qualifiés de ce groupe ne seront connus que jeudi, cinquième et dernière journée. Les deux équipes mieux classées des deux sites disputeront l'étape finale du championnat national D2, la Poule des As, programmée du 9 au 14 décembre, sauf changement. La fédération a annoncé que la Pure Play Football League, le championnat national élite, débutera le 21 décembre et les matchs se joueront désormais au stade Barea à Mahamasina.