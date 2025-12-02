Afrique: Judo - Open d'Abidjan - Zo Andriambololona arrache la médaille d'argent

Meilleure performance continentale. La judokate du Saint-Michel, Zo Hajanirina Andriambololona, remporte la médaille d'argent de la catégorie -78 kg à l'Open Africain d'Abidjan.

Quatre judokates ont été en lice dans la catégorie et ont disputé les demi-finales directes. Zo Hajanirina s'est inclinée devant l'Ivoirienne Lou Carlie Bah par waza-ari au deuxième combat, l'équivalent de la finale.

Âgée de 19 ans, l'Ivoirienne vient récemment de décrocher le titre de championne d'Afrique des juniores le 28 novembre. En 2024, elle avait arraché le sacre au championnat d'Afrique des juniors ainsi que la médaille d'argent à l'Open de Dakar.

Au premier combat, Zo Hajanirina, âgée de 30 ans, avait défait par ippon l'Algérienne Rania Bouallal, 19 ans. La multiple championne nationale des -78 kg terminait cinquième au championnat d'Afrique des séniors au mois d'avril, après la médaille d'or à l'Open international de Saint-Denis de La Réunion au mois de février. Elle était classée septième à la joute africaine à domicile en 2020 et septième également aux Jeux africains de 2019. Zo Hajanirina avait bénéficié d'un stage de quinze jours à Dakar avant de disputer cet Open ivoirien.