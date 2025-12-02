Sénégal: Les bourses des étudiants payées à partir de mardi ou mercredi annonce Daouda Ngom

Dakar — Les étudiants réclamant le paiement de leurs bourses vont recevoir leurs allocations à partir de mardi ou mercredi, a annoncé, lundi, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Daouda Ngom.

"La bonne nouvelle, c'est que le ministère des Finances a diligenté le paiement des bourses. Et demain ou après-demain, les étudiants vont percevoir leurs bourses", a-t-il dit.

Le ministre répondait aux interpellations des députés sur les grèves cycliques causées par le retard de paiement des allocations aux étudiants. M. Ngom a toutefois précisé qu'il n'y a pas de retard dans le paiement des bourses comme véhiculé par certains.

"Je suis formel, il n'y a pas de retard de paiement. On pouvait parler de retard de paiement à partir du 5 décembre", a dit le ministre, en rappelant les efforts consentis par les pouvoirs publics pour la prise en charges des allocations versées aux étudiants.

"Je dois préciser que 45% du budget voté est dédié aux œuvres sociales. Cela montre que l'État fait beaucoup d'effort pour le social", a déclaré Daouda Ngom, selon qui les problèmes liés au paiement des bourses remontent aux années 2000.

"Figurez-vous que jusqu'en 2000, dans l'ensemble du pays, on avait 35.760 boursiers, aujourd'hui nous sommes à 157 mille 860 boursiers. Cela veut dire qu'en 25 ans, la taille de la population du Sénégal est passée du simple au double, au même moment, le nombre de boursiers a été multiplié par 44,5", a-t-il expliqué.

Cinq types de bourses sont allouées par l'État sénégalais, a-t-il précisé, citant notamment les bourses d'excellence attribuées aux étudiants titulaires d'une mention "très bien ou bien" et les bourses pédagogiques constituant presque 70%" des allocations.

Il y a aussi les bourses sociales, les bourses de mobilité, attribuées à ceux qui partent étudier à l'étranger, les bourses de coopération et les aides d'État. Mais conformément à la réglementation, relève-t-il, l'attribution et le renouvellement des bourses sont subordonnées à l'inscription effective de l'étudiant.

Les étudiants de Dakar, notamment ceux inscrits en master, revendiquent pour leur part le paiement de bourses pour l'année universitaire 2024-2025, c'est à dire d'octobre 2024 à septembre 2025, ainsi qu'un trousseau d'un montant de 515 mille francs CFA par étudiant, selon Daouda Ngom.

Ils réclament aussi des allocations de 2025-2026 pour le même montant, a ajouté le ministre de l'Enseignement supérieur, selon lequel la direction des bourses va seulement verser aux étudiants les bourses d'octobre et de novembre, ainsi qu'un trousseau de 35 mille francs CFA. M. Ngom estime qu'il "faut rationaliser les bourses".

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a de son côté souligné la nécessité de travailler à la stabilisation de l'année universitaire dans un horizon de quatre ans, afin de faire des économies et "régler définitivement" les problèmes liés à la question des bourses.

"Nous avions été étudiants, et si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à ces allocations que je percevais. Mais cela ne signifie pas que l'on doit faire le paiement n'importe comment. Ici, ce n'est pas l'étudiant qui est en cause, c'est tout le système qu'il faut revoir", a-t-il avancé.