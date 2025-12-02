Sénégal: Budget 2026 - Plus de 335 milliards de FCFA alloués au ministère des Transports terrestres et aériens

Dakar — L'Assemblée nationale a ouvert, peu avant 19 heures, la séance plénière consacrée à l'examen du projet de budget 2026 du ministère des Transports terrestres et aériens, arrêté à plus de 335 milliards de francs CFA, selon le rapport de la Commission des finances et du contrôle budgétaire.

La plénière est présidée par le vice-président de l'Assemblée nationale, Cheikh Thioro Mbacké, en présence du ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Dembélé, et du ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, accompagnés de leurs collaborateurs.

Le projet de budget du département des Transports terrestres et aériens est fixé à 335 234 538 370 FCFA en autorisations d'engagement (AE) et à 239 705 315 070 FCFA en crédits de paiement (CP). Il est structuré autour de quatre programmes. Celui dédié au pilotage, à la coordination et à la gestion administrative mobilise 1 653 779 513 FCFA, dont 1 128 983 448 FCFA pour les dépenses de personnel et 524 796 065 FCFA pour l'acquisition de biens et services.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Programme consacré au développement et à la modernisation du réseau ferroviaire est doté de 44 002 371 709 FCFA, comprenant 25 337 193 FCFA pour les biens et services, 29 590 000 000 FCFA en transferts courants et 14 387 034 516 FCFA en investissements exécutés par l'État. Un troisième programme 2029 concerne le développement des services de transports routiers et concentre la plus grande part du budget, avec 215 247 383 087 FCFA en AE et 119 718 159 787 FCFA en CP.

Les crédits alloués à ce volet couvrent notamment les dépenses de personnel (530 785 735 FCFA), les biens et services (76 927 701 FCFA), les transferts courants (14 350 000 000 FCFA) et les investissements exécutés par l'État (200 089 669 651 FCFA, dont 104 560 446 351 FCFA en CP), ainsi que 200 000 000 FCFA en transferts en capital.

Un dernier programme visant le développement du transport aérien, est arrêté à 74 331 004 061 FCFA, dont 74 519 000 FCFA pour les dépenses de personnel, 20 280 061 FCFA pour les biens et services, 7 486 205 000 FCFA en transferts courants et 66 750 000 000 FCFA en investissements exécutés par l'État. Les travaux se poursuivent à l'hémicycle, les députés devant se prononcer sur l'adoption de ce budget qui représente l'une des plus importantes enveloppes sectorielles du projet de loi de finances 2026.