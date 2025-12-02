Afrique: Awards Jeunesse Africaine - Cinq jeunes talents consacrés, une génération portée vers l'impact

Ce week-end, le Monument de la Renaissance a vibré au rythme des Awards de la Jeunesse africaine lors de la deuxième édition du Dîner de Gala des AJA . Marraine de l'événement, Oumou Sangaré a inspiré les jeunes présents en les incitant à ne jamais abandonner leurs rêves.

Les cinq lauréats de cette année -Cheikh Ahmed Tidiane Dieng (Sénégal), Sophonie Foka (RDC), Djakaridja Bamba (Côte d'Ivoire), Kouebatouka Divin Arnaud (Congo-Brazzaville) et Rokiatou Traoré (Mali) ont été intégrés à la communauté Alumni AJA, un réseau panafricain promouvant les idées à impact durable.