Afrique: Awards Jeunesse Africaine - Cinq jeunes talents consacrés, une génération portée vers l'impact

1 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Ce week-end, le Monument de la Renaissance a vibré au rythme des Awards de la Jeunesse africaine lors de la deuxième édition du Dîner de Gala des AJA . Marraine de l'événement, Oumou Sangaré a inspiré les jeunes présents en les incitant à ne jamais abandonner leurs rêves.

Les cinq lauréats de cette année -Cheikh Ahmed Tidiane Dieng (Sénégal), Sophonie Foka (RDC), Djakaridja Bamba (Côte d'Ivoire), Kouebatouka Divin Arnaud (Congo-Brazzaville) et Rokiatou Traoré (Mali)  ont été intégrés à la communauté Alumni AJA, un réseau panafricain promouvant les idées à impact durable.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.