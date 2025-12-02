Afrique: Coopération numérique - Quand l'expérience de la CDC sénégalaise inspire le Maroc

La Caisse des dépôts et de gestion (Cdg) du Maroc a procédé, le mercredi 19 novembre dernier, au lancement officiel de Cdg Incept, sa nouvelle filiale technologique. Un modèle directement inspiré de Synapsys SA, la filiale informatique de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc) du Sénégal, devenue en quelques années une référence régionale en matière d'innovation publique et de souveraineté numérique.

Selon un communiqué de presse parvenu ce lundi à lesoleil.sn, la cérémonie inaugurale, organisée à Rabat, a réuni des représentants du secteur public, institutionnel et privé. M. Zakya Mateme Diop, Directeur général de Synapsys SA, y était présent comme invité d'honneur. Il a également signé un Memorandum of Understanding (MOU) scellant les bases d'un partenariat stratégique entre Synapsys SA et Cdg Incept.

Cette coopération marque un tournant symbolique dans les relations intra-africaines : c'est désormais le Sénégal qui exporte son expertise technologique vers l'une des principales institutions financières du continent. Un « renversement des paradigmes classiques » salué par les acteurs présents.

Selon Synapsys SA, l'exportation de son modèle vers le Maroc illustre « l'ère d'un New Deal technologique africain, où l'Afrique conçoit ses propres solutions en cohérence avec ses enjeux de souveraineté ».

Synapsys, vitrine du savoir-faire technologique sénégalais

Filiale de la CDC, Synapsys SA s'est imposée en quelques années comme un pilier de la transformation digitale de l'État sénégalais. La société a développé des solutions à forte valeur ajoutée dans les domaines de la sécurisation des titres d'identité, de l'authentification des documents administratifs et la mise en oeuvre de projets stratégiques pour la souveraineté nationale.

Son expertise lui vaut désormais d'être sollicitée par plusieurs pays de la sous-région. Champion émergent de la Tech publique, Synapsys SA est considérée comme le Tiers de confiance numérique du Sénégal. Ce rôle renforce la position de la CDC en tant que partenaire privilégié des politiques publiques, notamment dans la sécurisation des registres nationaux et la dématérialisation des procédures administratives.

En inspirant la création de CDG Incept, le modèle sénégalais s'exporte désormais comme laboratoire institutionnel de solutions numériques. Cette dynamique participe à l'émergence d'un axe de coopération Sud-Sud fondé sur la souveraineté numérique et le partage d'expertise intra-africaine. À l'image de Synapsys SA, CDG Incept ambitionne d'accompagner les institutions publiques marocaines dans la conception et la réalisation de projets numériques structurants, en cohérence avec les priorités nationales du Royaume.