Sénégal: Enrôlement massif - Comment la digitalisation a multiplié la capacité du 3FPT

La transformation numérique du Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique (3FPT) a radicalement changé la donne dans l'accès à la formation au Sénégal. Invité de l'émission En Vérité, le Directeur général du 3FPT, Dr Babo Amadou Ba, a révélé que l'enrôlement des jeunes a connu une croissance spectaculaire grâce à la digitalisation.

« Avant la digitalisation, on enrôlait 40 jeunes en cinq jours. Aujourd'hui, nous en avons enrôlé 104 000 », a-t-il indiqué, soulignant l'impact direct des nouvelles plateformes numériques sur la démocratisation de la formation.

Le DG a également précisé que la révision du référentiel des prix avait permis d'augmenter le nombre de bénéficiaires financés : de 5 000 à 6 200 apprenants, grâce à la baisse des coûts.

Dr Ba a par ailleurs défendu une vision économique « hétérodoxe » pour l'emploi des jeunes, rappelant que 96,4 % de l'économie sénégalaise repose sur le secteur informel. Selon lui, l'État doit aller au-delà du rôle de simple facilitateur pour devenir un catalyseur, en créant des emplois dans des secteurs variés : communautaires, verts, sociaux ou liés à l'économie circulaire et artisanale.

Le 3FPT combine ainsi deux approches : former selon les besoins exprimés par les entreprises (orthodoxe) et anticiper les besoins par des formations ciblées selon les territoires (hétérodoxe), comme conducteur d'engins ou pilote de drone dans les zones minières telles que Tambacounda.

Sur le plan national, la stratégie s'inscrit dans le cadre de Sénégal 2050, avec l'objectif de former 5 millions de techniciens, dont 1 million en dix ans dans le dual et 700 000 dans le SND. La priorité immédiate concerne la formation et l'insertion de 35 000 jeunes dans la formation duale, un rôle que le 3FPT entend jouer de manière centrale.

Grâce à la digitalisation et à une approche mixte alliant orthodoxie économique et innovation publique, le 3FPT se positionne désormais comme un acteur clé de l'insertion professionnelle des jeunes au Sénégal.