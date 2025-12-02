Sénégal: Bourses universitaires - Début des paiements le 2 décembre

La Direction des Bourses du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a annoncé, dans un communiqué daté du 1er décembre 2025, le démarrage des paiements pour les étudiants des établissements publics d'enseignement supérieur.

Selon la note officielle, le versement des allocations d'études des mois d'octobre et novembre 2025, ainsi que le paiement du trousseau pour l'année académique 2025-2026, débutera mardi 2 décembre 2025.

Cette décision concerne l'ensemble des bénéficiaires inscrits dans les universités et instituts publics du pays. La Direction des Bourses invite les étudiants à se rapprocher de leurs services comptables ou des plateformes habituelles pour les modalités pratiques.