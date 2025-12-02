Sénégal: Bourses universitaires - Début des paiements le 2 décembre

1 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par A.N

La Direction des Bourses du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a annoncé, dans un communiqué daté du 1er décembre 2025, le démarrage des paiements pour les étudiants des établissements publics d'enseignement supérieur.

Selon la note officielle, le versement des allocations d'études des mois d'octobre et novembre 2025, ainsi que le paiement du trousseau pour l'année académique 2025-2026, débutera mardi 2 décembre 2025.

Cette décision concerne l'ensemble des bénéficiaires inscrits dans les universités et instituts publics du pays. La Direction des Bourses invite les étudiants à se rapprocher de leurs services comptables ou des plateformes habituelles pour les modalités pratiques.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.