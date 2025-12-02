Afrique: Le Sénégal élu à la vice-présidence du Groupe d'étude 1 de l'UIT-D

Malik NDIAYE, membre du Collège de l'ARTP a été élu au poste de Vice-Président du Groupe d'étude 1 du Secteur Développement de l'UIT (UIT-D), lors de la CMDT-25 à Bakou. L'information a été donnée par le Ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique à travers un post Facebook ce lundi 1er décembre 2025.

Cette élection, « portée par une candidature présentée par le MCTN, témoigne du rayonnement croissant du Sénégal au sein des instances internationales du numérique », indique le ministère.

Le Groupe d'étude 1 de l'UIT-D travaille sur les politiques et stratégies de développement numérique, incluant la transformation des services publics, la cybersécurité, l'inclusion numérique et le renforcement des capacités.