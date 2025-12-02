Sénégal: Kédougou - 378 personnes circulent avec le Vih/SIDA

1 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le taux de prévalence du Vih/Sida dans la région de Kédougou (sud-est) est estimé à 0,6 %, soit le double de la moyenne nationale de 0,3 %, mais en nette baisse par rapport à 1,4 % enregistré il y a 7 à 8 ans. Au total, 378 personnes sont actuellement suivies pour le Vih/Sida dans la région, dont 279 femmes et 99 hommes, a indiqué Abdoulaye Konaté, conseiller technique VIuh au Conseil national de lutte contre le Sida (Cnls).

"On a enregistré 279 personnes régulièrement suivies dans les trois sites que sont le centre de santé de Kédougou, l'hôpital régional Amath Dansokho et le centre secondaire du quartier de Ndiormi dans la ville de Kédougou", a précisé M. Konaté dans un entretien avec l'APS à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le Vih/Sida, commémorée ce lundi. Parmi elles, au moins 10 enfants bénéficient d'un traitement régulier.

Dans le département de Saraya, 30 personnes sont suivies régulièrement, dont trois adolescentes âgées de 15 à 19 ans. Le site de prise en charge de Saraya compte au total 25 femmes et 5 hommes. À Salémata, 69 patients sont pris en charge, parmi lesquels 47 femmes, 22 hommes et cinq enfants de moins de 15 ans, ajoute l'APS.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.