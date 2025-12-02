Sénégal: Kédougou - 378 personnes circulent avec le Vih/SIDA

Le taux de prévalence du Vih/Sida dans la région de Kédougou (sud-est) est estimé à 0,6 %, soit le double de la moyenne nationale de 0,3 %, mais en nette baisse par rapport à 1,4 % enregistré il y a 7 à 8 ans. Au total, 378 personnes sont actuellement suivies pour le Vih/Sida dans la région, dont 279 femmes et 99 hommes, a indiqué Abdoulaye Konaté, conseiller technique VIuh au Conseil national de lutte contre le Sida (Cnls).

"On a enregistré 279 personnes régulièrement suivies dans les trois sites que sont le centre de santé de Kédougou, l'hôpital régional Amath Dansokho et le centre secondaire du quartier de Ndiormi dans la ville de Kédougou", a précisé M. Konaté dans un entretien avec l'APS à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le Vih/Sida, commémorée ce lundi. Parmi elles, au moins 10 enfants bénéficient d'un traitement régulier.

Dans le département de Saraya, 30 personnes sont suivies régulièrement, dont trois adolescentes âgées de 15 à 19 ans. Le site de prise en charge de Saraya compte au total 25 femmes et 5 hommes. À Salémata, 69 patients sont pris en charge, parmi lesquels 47 femmes, 22 hommes et cinq enfants de moins de 15 ans, ajoute l'APS.