Sénégal: Hajj 2025 - L'État ouvre les concertations sur les agréments et quotas des voyagistes

La Délégation générale au pèlerinage aux Lieux saints de l'Islam (DGP) annonce l'ouverture, ce jeudi 4 décembre 2025, d'une série de concertations consacrées à la réforme du système d'agréments et de quotas pour le Hajj. Cette rencontre se tiendra à partir de 8 heures à l'École régionale de la navigation aérienne (ERNAM), près du Hangar des pèlerins, à Yoff.

Cette initiative fait suite aux instructions du Premier ministre lors du Conseil interministériel de préparation du Hajj tenu le 11 avril 2025. Il avait alors demandé au ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur de conduire un large processus inclusif, associant l'ensemble des acteurs du Hajj, afin d'améliorer l'organisation du pèlerinage.

Pour ce faire, la DGP a mis en place un comité élargi regroupant tous les voyagistes privés et représentants de la communauté du Hajj. L'objectif est de repenser les mécanismes d'attribution des agréments et des quotas, suspendus depuis 2017, année de la création de la Délégation générale au Pèlerinage.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Depuis cette suspension, des centaines de demandes d'agrément y compris issues de la diaspora restent sans suite, alimentant frustrations et incompréhensions chez les opérateurs. Selon la DGP, les règles actuelles ne répondent plus aux réalités du secteur, marqué par une demande croissante de transparence, d'équité et d'adaptation aux nouvelles dynamiques du pèlerinage.

À l'issue de cette première journée de concertation, des recommandations seront formulées et transmises aux autorités compétentes. La DGP n'exclut pas, par ailleurs, la proposition d'un nouveau cahier des charges pour encadrer l'activité des voyagistes.