La première rentrée solennelle de l'Académie africaine des sciences religieuses, sociales et politiques s'est déroulée, le samedi 29 novembre 2025. C'était sur le thème : «Intelligence artificielle (IA) et intelligence spirituelle, éclairer la technique par la sagesse».

Anne-Marie Antchouey Ambourhouet, présidente de ladite Académie, a rappelé que l'Ia est apparue «surprenante» par ses capacités, s'invitant dans tous les domaines de la vie. «L'Ia repousse les limites de la technologie», a-t-elle indiqué.

Animant la conférence du jour, le juriste-cybercriminaliste, le Pr Abdallah Cissé, a déclaré «qu'il y a un moment où l'histoire vacille, parce qu'elle change de fréquence». Selon lui, l'introduction de l'Ia devrait nous amener à nous demander si la foi pouvait dialoguer avec la technologie ? Où, d'après lui, «si la machine qui calcule est en mesure de rêver ?»

A l'en croire, cette conférence n'est pas une rencontre «des sommités scientifiques, mais plutôt, un appel de sens, de conscience et de paix». «Car, l'humanité, en allumant le feu du savoir doit apprendre à ne pas s'y brûler, parce que l'Ia est un feu moderne qui attire les regards», a souligné le conférencier.

De son avis, la vraie intelligence n'est pas seulement technologique, mais intérieure. L'enseignant-chercheur croit savoir que «l'Ia peut produire des prières sans pouvoir prier, elle peut stimuler l'attention, mais ne peut pas aimer».

Dans sa démarche, il a défendu que l'Ia et le spirituel ne s'opposent pas forcément, mais se cherchent comme deux rives appelées à se rencontrer. «Dès lors, il ne s'agit pas de choisir entre les deux, mais d'unir le visible et l'invisible. L'Ia ne peut pas nous dire qui nous sommes, ni être la souveraine, mais plutôt la servante», a ajouté le Pr Cissé.

En marge de la rentrée solennelle, l'Aasrsp a renouvelé ses instances. Ainsi, son Eminence Théodore Adrien Cardinal Sarr, président du collège des membres fondateurs, est remplacé par le Pr Pierre Sarr de l'Ucad.

L'occasion été aussi saisi pour rendre hommage à tous les membres Fondateurs avec une mention spéciale au Professeur Aloyse Raymond Ndiaye, au Professeur Yvon Christian Elenga et à tant d'autres Académiciens pour leur contribution humaine et scientifique.