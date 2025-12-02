Cameroun: Marc Brys viré en urgence, Onana et Aboubakar exclus de la liste pour la CAN

C'est ce qu'on appelle un véritable coup de tonnerre. Alors que la CAN 2025 approche à grands pas (21 décembre 2025 - 18 janvier 2026), le Cameroun a décidé de se séparer de son entraîneur Marc Brys.

Après l'élimination lors des barrages de qualification pour la Coupe du monde 2026, la presse camerounaise annonçait le départ imminent de Marc Brys. Le couperet est tombé ce lundi 1er décembre 2025. Selon Sport News Africa, le technicien belge est limogé de son poste de sélectionneur des Lions indomptables, après la 1ère réunion du comité d'urgence mis en place après la réélection de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot). L'instance faîtière du football camerounais justifie ce licenciement par des « incidents » et une « insubordination » répétés depuis son arrivée en avril 2024.

Pour remplacer Brys, le comité d'urgence a annoncé un nouveau staff. Celui-ci sera piloté par David Pagou, qui sera le sélectionneur.

Une liste sans certains cadres

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, quelques minutes après l'annonce de ce licenciement, la Fécafoot a dévoilé la liste du Cameroun pour la CAN 2025. Et surprise : le gardien André Onana et l'attaquant Vincent Aboubakar ne sont pas sélectionnés, alors qu'ils sont des cadres de l'équipe depuis des années.