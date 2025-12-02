Sénégal: Violence lors du match Guédiawaye FC/SONACOS - La LSFP annonce l'ouverture d'une enquête

Dans un communiqué publié ce lundi 1er décembre 2025, la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) déplore et condamne « avec fermeté » les incidents survenus la veille lors du match ayant opposé Guédiawaye FC à la SONACOS.

Les faits, enregistrés au stade Amadou Barry, se sont produits après le deuxième but inscrit par la SONACOS. Selon le communiqué, « des supporters ont envahi le terrain en fin de rencontre, provoquant l'interruption du match ».

La LSFP annonce l'ouverture d'une enquête afin d'identifier les responsables et précise qu'elle se réserve le droit de prendre toutes les sanctions nécessaires au terme de cette procédure. « Alors que la LSFP multiplie les initiatives pour rendre le championnat plus attractif, ces comportements isolés et contraires à l'esprit sportif tentent d'entacher les efforts en cours », regrette l'instance dirigeante.