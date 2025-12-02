Madagascar: Région Diana - Les communautés de base réunies à Anivorano

Anivorano accueille la 4e édition de la Journée Régionale des Communautés de Base, ou "Vondron'Olona Ifotony" (JRVOI). L'événement encourage la coopération et le partage entre communes.

Située à 75 kilomètres de la capitale du Nord, la commune rurale d'Anivorano accueille pendant deux jours la quatrième édition de la Journée Régionale des Communautés de Base, ou "Vondron'Olona Ifotony" (JRVOI).

Initialement prévue en septembre, la célébration a été reportée aux 1er et 2 décembre en raison de la conjoncture récente dans le pays.

Instituée officiellement en 2022 par un arrêté régional, la JRVOI est devenue un événement majeur de la gouvernance environnementale dans la région Diana. Cette initiative annuelle vise à reconnaître, valoriser et renforcer le rôle des communautés de base dans les cent trente-trois communes différentes, y compris les communautés VOI cogestionnaires des aires protégées tout en mettant en lumière leur rôle stratégique dans la préservation des forêts, mangroves et zones marines.

La JRVOI met à l'honneur les «VOI», structures communautaires qui jouent un rôle essentiel dans la gestion des forêts, des mangroves, des zones marines et des aires protégées.

Visibilité

Les éditions précédentes, tenues successivement à Ambanja (2022), Ambilobe (2023) et Nosy Be (2024), ont permis de renforcer la visibilité du mouvement VOI, de dynamiser la coopération intercommunautaire et de poser les bases d'une structuration régionale.

Pour cette quatrième édition, les délégations provenant des différents districts ont commencé à affluer vers le chef-lieu d'Anivorano dès dimanche et ce, malgré la capacité d'hébergement limitée sur place.

De nombreux programmes ont été préparés par les organisateurs pour marquer cette 4e édition de la JRVOI à Anivorano. Les activités ont ainsi débuté à Anjahakely, par la visite guidée d'un site communautaire, mettant en lumière le circuit écotouristique "Black Lemur". Cette descente a aussi été l'occasion d'un échange de bonnes pratiques, principalement axé sur la valorisation d'un modèle d'hôtel cogéré par Sahanala et la communauté locale, une approche qui renforce la gouvernance partagée et l'implication directe des riverains dans le développement touristique. Selon les responsables rencontrés sur place, 80 % du personnel de l'établissement est originaire de la communauté d'Anjahakely, une intégration rendue possible grâce à une formation préalable dispensée avant leur prise de fonction.

"Cet endroit est idéal pour découvrir la région Diana dans un total respect de la nature et des hommes. Le circuit touristique connu sous le nom de "circuit Lemur", aujourd'hui considéré comme l'un des itinéraires phares de la zone. Ce sont les résultats de la collaboration avec les VOI", a affirmé Théogène, directeur du développement à la région Diana.

Toutefois, malgré ces avancées, les défis restent importants pour l'ensemble de ces communautés de base. Citons entre autres le manque de financement pérenne, l'insuffisance de soutien technique, la faible inclusion des jeunes et des femmes, les difficultés d'intégration dans les politiques locales, la pression foncière accrue et les impacts du changement climatique de plus en plus visibles. C'est dans ce contexte que la quatrième édition de la JRVOI s'inscrit comme une étape cruciale de capitalisation, d'innovation et de mise en oeuvre concrète des engagements collectifs.

Ce jour, un grand carnaval animé par la fanfare militaire, pimenté de déguisements environnementaux, précède une série de discours officiels pour clôturer en beauté cet événement.