Madagascar: Littérature - L'ouvrage de Viviane Rahariniaina arrive en France

Le livre-choc de la militante malgache, Viviane Rahariniaina, revient dans une édition enrichie qui appelle à la résistance face aux injustices.

Dès les premières lignes, Bâtir l'espoir frappe par une question essentielle : comment croire encore en l'avenir dans un monde marqué par les crises et les inégalités croissantes? Cette interrogation, profondément liée aux réalités contemporaines, nourrit l'essence de l'ouvrage de Viviane Rahariniaina, militante des droits humains et entrepreneure sociale engagée à Madagascar.

Publié début septembre à Madagascar, le livre paraîtra en France à la fin du mois dans une deuxième édition enrichie intitulée Bâtir l'espoir : un acte de résistance, désormais publiée chez L'Harmattan. Cette parution marque un tournant après la première version autoéditée. « Le contenu et le message restent les mêmes, mais nous avons amélioré la structure pour mieux éclairer le travail social à Madagascar. Après la première édition, nous avons senti un déclic : de l'espoir, de l'action sociale, des émotions fortes... Pour moi, le livre a réussi », explique l'autrice.

À travers un récit mêlant expérience personnelle, analyse sociale et manifeste, Viviane Rahariniaina explore les résistances, les échecs et les victoires qui façonnent l'art de bâtir l'espoir dans une société en mutation. Son ouvrage s'adresse à celles et ceux qui refusent la résignation et croient en la dignité humaine, en la solidarité et en la justice. « À travers ce livre, je veux être la voix de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer face à l'injustice », affirme-t-elle, inscrivant son travail dans une démarche de transmission et d'engagement durable.

Biographie de Viviane Rahariniaina

Viviane Rahariniaina est une militante des droits humains et une entrepreneure sociale engagée qui oeuvre depuis plusieurs années à Madagascar. Convaincue que les femmes et les jeunes sont les piliers de toute transformation durable, elle fonde et anime l'initiative communautaire Fleurs Éveillées Madagascar et occupe également le poste de présidente régionale de Women Up Africa Madagascar.

Son travail allie présence sur le terrain, éducation populaire et entrepreneuriat social, avec pour objectif d'accompagner l'autonomisation des communautés les plus vulnérables.

Marqué par les défis, les luttes et la résilience, son parcours inspire une nouvelle génération à croire en sa propre capacité d'agir. Dans son livre Bâtir l'espoir : Femmes, jeunes et engagement pour un avenir durable, elle partage une parole lucide, engagée et profondément humaine, donnant une voix à celles et ceux que la société réduit au silence.