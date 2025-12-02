Sénégal: Programmes scolaires - Le ministère de l'Éducation nationale dément toute introduction de contenus liés à l'homosexualité

1 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par A.N

Le ministère de l'Éducation nationale n'a pas tardé à réagir suite aux informations circulant sur les réseaux sociaux et laissant croire que « l'homosexualité serait enseignée dans les écoles du Sénégal ». Dans un communiqué publié ce 1er décembre 2025, le ministère « réfute avec la plus grande fermeté et la plus haute gravité ces informations », qualifiant ces affirmations de « fausses et infondées ».

Selon le document, cette rumeur constitue non seulement une désinformation, mais également « une tentative manifeste de semer le doute et de troubler profondément l'opinion publique ».

Le ministère rappelle que les curricula scolaires sont élaborés de manière souveraine et validés par les instances pédagogiques habilitées.

Il précise que les programmes sont conçus « en totale conformité avec les valeurs morales, religieuses et culturelles de notre Nation ».Le communiqué ajoute : « il est à noter qu'aucun document officiel, aucun manuel homologué, aucune directive pédagogique ne contient la notion incriminée. »

Face à la propagation de la vidéo, le ministère appelle les citoyens « à la prudence, au discernement et à la vigilance face aux manipulations » circulant sur les réseaux sociaux.

