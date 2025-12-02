Sénégal: Economie sociale et solidaire - 500 membres de l'Association des Femmes Layennes entrent dans l'ère des Coopératives Productives Solidaires

2 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Arame Ndiaye

La commune de Yoff a accueilli, le 1er décembre, la troisième étape de la Quinzaine de l'Économie sociale et solidaire (ESS) avec le lancement de la structuration des 500 membres de l'Association des Femmes Layennes ( Asfel) en Coopératives Productives Solidaires (CPS). Ce sont des structures de l'économie sociale et solidaire (ESS) qui vise à créer de l'emploi, à développer l'activité économique locale et à renforcer l'autonomie de ses membres. Cette opération a débuté par une formation en éducation financière, leadership transformationnel et valorisation des produits locaux.

Le Dr Alioune Dione, ministre de la Microfinance et de l'Economie Sociale et Solidaire, a salué les femmes layennes comme pionnières d'un modèle inclusif et innovant, capable de mutualiser les ressources, de renforcer la production, d'accéder aux financements et de créer des emplois décents. Il a rappelé que les CPS visent à structurer les groupements féminins, développer leurs compétences et les intégrer dans les chaînes de valeur. La formation, prévue du 1er au 6 décembre, doit aboutir à la mise en place de coopératives solides dotées d'un leadership économique, social et organisationnel.

Dans son intervention, Sokhna Anta Mandione Laye, présidente de l'ASFEL, a salué l'appui de Alioune Badara DIONE PhD et de son équipe, inscrit dans le cadre du Fonds d'Appui à l'ESS (FAESS), pour renforcer l'inclusion économique et financière des membres. Dans le même esprit, Serigne Seydina Issa Thiaw Laye a rappelé le rôle central des femmes dans l'économie nationale et estimé qu'avec l'accompagnement du Ministère de la Microfinance, de l'Economie sociale et solidaire - Sénégal (MMESS), elles pourront accroître leur impact dans la transformation systémique de notre économie.

Le Fonds d'Appui et à l'Economie sociale et solidaire- FAESS a également remis divers équipements -- matériel de restauration, machines d'ensachage d'eau, machines à coudre, tables et matériels de couture attribués à l'ASFEL, à la CPS des tailleurs de Yoff, à la coopérative multifonctionnelle JUMP de Keur Massar et à la CPS And Sukali Gokh bi de Grand Yoff.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La cérémonie s'est tenue en présence de l'Honorable députée Mbéne Faye, du Sous-préfet des Almadies, du représentant du Maire de Yoff, de Serigne Seydina Issa Thiaw Laye (porte-parole du Khalife des Layènes), ainsi que des autorités administratives, coutumières et religieuses.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.