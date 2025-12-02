La commune de Yoff a accueilli, le 1er décembre, la troisième étape de la Quinzaine de l'Économie sociale et solidaire (ESS) avec le lancement de la structuration des 500 membres de l'Association des Femmes Layennes ( Asfel) en Coopératives Productives Solidaires (CPS). Ce sont des structures de l'économie sociale et solidaire (ESS) qui vise à créer de l'emploi, à développer l'activité économique locale et à renforcer l'autonomie de ses membres. Cette opération a débuté par une formation en éducation financière, leadership transformationnel et valorisation des produits locaux.

Le Dr Alioune Dione, ministre de la Microfinance et de l'Economie Sociale et Solidaire, a salué les femmes layennes comme pionnières d'un modèle inclusif et innovant, capable de mutualiser les ressources, de renforcer la production, d'accéder aux financements et de créer des emplois décents. Il a rappelé que les CPS visent à structurer les groupements féminins, développer leurs compétences et les intégrer dans les chaînes de valeur. La formation, prévue du 1er au 6 décembre, doit aboutir à la mise en place de coopératives solides dotées d'un leadership économique, social et organisationnel.

Dans son intervention, Sokhna Anta Mandione Laye, présidente de l'ASFEL, a salué l'appui de Alioune Badara DIONE PhD et de son équipe, inscrit dans le cadre du Fonds d'Appui à l'ESS (FAESS), pour renforcer l'inclusion économique et financière des membres. Dans le même esprit, Serigne Seydina Issa Thiaw Laye a rappelé le rôle central des femmes dans l'économie nationale et estimé qu'avec l'accompagnement du Ministère de la Microfinance, de l'Economie sociale et solidaire - Sénégal (MMESS), elles pourront accroître leur impact dans la transformation systémique de notre économie.

Le Fonds d'Appui et à l'Economie sociale et solidaire- FAESS a également remis divers équipements -- matériel de restauration, machines d'ensachage d'eau, machines à coudre, tables et matériels de couture attribués à l'ASFEL, à la CPS des tailleurs de Yoff, à la coopérative multifonctionnelle JUMP de Keur Massar et à la CPS And Sukali Gokh bi de Grand Yoff.

La cérémonie s'est tenue en présence de l'Honorable députée Mbéne Faye, du Sous-préfet des Almadies, du représentant du Maire de Yoff, de Serigne Seydina Issa Thiaw Laye (porte-parole du Khalife des Layènes), ainsi que des autorités administratives, coutumières et religieuses.