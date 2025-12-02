Sénégal: Blessure d'Ismaïla Sarr, Assane Diao, Cheikh Tidiane Sabaly et Habib Diarra - Peur sur les ailes de l'attaque

L'attaque des « Lions », notamment le côté droit, souffre de la blessure de plusieurs éléments importants, dont Ismaïla Sarr, Assane Diao, Cheikh Tidiane Sabaly et même Habib Diarra.

La nouvelle concernant la blessure d'Ismaïla Sarr a été un coup de massue pour Pape Thiaw, le coach de l'équipe nationale. L'attaquant de Crystal Palace, touché à la suite d'un choc avec Diogo Dalot, lors de la victoire de Manchester United (2-1), dimanche, a été remplacé à la 38e minute. « Nous devons tous l'évaluer davantage, mais la cheville est assez enflée, donc je pense qu'il manquera quelques matches.

Peut-être qu'on ne le reverra pas avant la Can », a regretté Oliver Glasner, le coach de Palace, à l'issue de la rencontre. Les inquiétudes ont décuplé quand Ismaïla Sarr a été aperçu à la fin du match en béquilles et portant une chaussure protectrice.

Du côté des «Eagles», on craint que «Speedy Iso» ne puisse pas être aligné avant la prochaine Can qui démarre le 21 décembre. Il raterait alors les face-à-face avec Burnley, Fulham, Manchester City, Leeds en Premier League. Il ne pourra pas non plus jouer contre Shelbourne et KuPS en Europa League. Pièce essentielle dans l'effectif de Crystal Palace, qu'il a aidé à remporter ses premiers titres avec la Fa Cup et le Community Shield, Ismaïla Sarr réalise un bon début de saison.

En 19 matches, toutes compétitions confondues, il a inscrit 8 buts. Titulaire indiscutable dans le 11 de départ du Sénégal, il est l'un des joueurs sur lesquels l'équipe compte le plus pour remporter la Can au soir du 18 janvier 2026. Pape Thiaw devrait être très inquiet à quelques jours de la publication de la liste des joueurs sélectionnés pour la Can.

D'autant plus que dans le secteur de l'attaque, notamment sur les côtés, Ismaïla Sarr n'est pas le seul à être sur le flanc. Assane Diao, éloigné des pelouses durant 7 mois pour une blessure au pied droit, a récemment rechuté. Une lésion musculaire, contractée lors d'une rencontre entre Côme et Cagliari (0-0), l'éloigne des pelouses depuis le 8 novembre.

On n'est pas encore certain que Diao sera rétabli à temps pour la compétition. La récente blessure de Cheikh Tidiane Sabaly n'est pas pour arranger les choses. Face à Rennes (0-1), l'ailier est sorti sur blessure dès la 19e minute. À cette cascade de blessures sur les côtés de l'attaque, s'ajoute aussi celle d'Habib Diarra. Milieu de terrain, le joueur de Sunderland sait dépanner sur le côté droit où il a été latéral, piston, mais surtout ailier.

À ce poste, il a déjà fait des matches références avec le Sénégal au point de bousculer Ismaïla Sarr. Le côté droit de l'attaque sénégalaise a mal actuellement. Pape Thiaw, s'il devait être privé de plusieurs de ces joueurs, aura du pain sur la planche. À 20 jours de l'ouverture de la Can, il urge de trouver des solutions éventuelles de rechange.