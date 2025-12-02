Afrique Centrale: Sommet de la CEEAC - Analyse de la situation politique et sécuritaire dans la région

Luanda — Le ministre des Affaires étrangères d'Angola, Téte António, a représenté le Président angolais, João Lourenço, lundi après-midi (1er décembre), à la 8e session extraordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC).

Selon une note consultée par l'ANGOP, la réunion s'est tenue par visioconférence depuis Malabo, sous l'égide du Président de la Guinée équatoriale et leader en exercice de la CEEAC, Obiang Nguema Mbasogo.

De manière générale, le Sommet a analysé la situation politique et sécuritaire en Afrique centrale, qui demeure complexe, marquée par des avancées en matière de paix, des conflits persistants, des crises humanitaires et des tensions politiques.

À l'issue des discussions tenues cet après-midi à Malabo, la situation politique et sécuritaire en Afrique centrale reste fragile et instable, notamment en République centrafricaine et en République démocratique du Congo.

Malgré des efforts concrets en faveur de la paix et du désarmement, les forces armées informelles, la lutte pour le territoire et les ressources, les ingérences extérieures et la gravité de la crise humanitaire continuent de compromettre une paix durable.

Outre le pays hôte, ont assisté à l'événement les présidents de la République de Sao Tomé-et-Principe, Carlos Manuel Vila Nova ; du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema ; les premiers-ministres du Burundi, Prosper Bazombanza ; de la République du Congo, Anatole Collinet Makosso ; et du Cameroun, Joseph Dion Ngute, représentant leurs chefs d'État respectifs, ainsi qu'Ezéchiel Nibigira, président en exercice de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEDEC).