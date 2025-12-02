Angola: Saisie de plus de 30 000 litres de carburant à Lunda-Norte

1 Décembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par JVL/HD/LUZ

Dundo — Trente-sept mille litres de carburant (diesel et essence) ont été saisis la semaine dernière par les autorités policières de la province de Lunda-Norte pour trafic, lors d'une opération conjointe de petite envergure.

Selon le porte-parole du commandement provincial de la Police nationale de Lunda-Norte, Domingos Muanafumo, qui a communiqué l'information à l'ANGOP ce lundi, la saisie a eu lieu alors que les trafiquants s'apprêtaient à transporter le carburant jusqu'à la frontière en vue de sa vente ultérieure en République démocratique du Congo (RDC).

Il a précisé que lors de cette même opération, 188 diamants de différents carats, 3 050 dollars américains, 233 750 kwanzas, huit kilogrammes de cannabis et divers outils d'extraction minière ont également été saisis.

La source a indiqué que les événements se sont produits dans les municipalités de Camaxilo, Lóvua, Xá Cassau, Lucapa, Mussungue, Dundo et Cambulo, soulignant que les diamants saisis seront remis à ENDIAMA EP, en tant que dépositaire, qui sera responsable de leur commercialisation et du retour des recettes à l'État.

Les fonds et le carburant seront remis à l'Administration générale des impôts (AGT) pour les suites judiciaires.

Concernant la sécurité des frontières, il a poursuivi en indiquant que 777 migrants originaires de la République démocratique du Congo (RDC) avaient été interpellés pour entrée et séjour illégaux sur le territoire national.

Selon la source, ces migrants étaient installés dans des zones d'extraction de diamants et se livraient à l'exploitation minière illégale.

Il a précisé qu'après les formalités administratives et d'immigration, les migrants avaient été rapatriés par les postes frontières des municipalités de Lóvua, Chitato, Luremo, Camaxilo, Dundo, Cambulo et Canzar.

La province de Lunda-Norte, qui compte 19 municipalités, partage une frontière de 770 kilomètres avec la RDC.

Lire l'article original sur ANGOP.

