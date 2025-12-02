Angola: Bié enregistre plus de deux mille nouveaux cas de VIH/SIDA

Cuito — La province de Bié a enregistré, au cours de l'année 2025, 2 624 nouveaux cas de VIH/SIDA, soit 141 de plus que l'année précédente, a annoncé aujourd'hui Gamabiel Gola, superviseur provincial du programme de lutte contre le SIDA.

Ce responsable s'exprimait lors de la cérémonie de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA, célébrée ce lundi 1er décembre, qui s'est déroulée à la 40e brigade d'infanterie motorisée des Forces armées angolaises (FAA).

Gamabiel Gola a également ajouté que 34 personnes sont décédées des suites de cette maladie, soit 22 de moins que l'année précédente.

Il a indiqué que 111 192 personnes ont été testées cette année.

Sans établir de comparaison, le superviseur a révélé que 92 bébés sont nés sains cette année malgré la séropositivité de leur mère, grâce aux investissements du gouvernement dans le secteur de la santé, dans le cadre des actions visant à enrayer la transmission verticale du VIH.

À ce jour, plus de six mille personnes vivent avec cette maladie dans cette région centrale du pays.

Avec 2 264 874 habitants, la province de Bié compte plus de 190 unités hospitalières, employant 4 749 professionnels (médecins, infirmiers et personnel de soutien hospitalier).

Parmi celles-ci, 60 unités de santé offrent une assistance aux personnes vivant avec le VIH/sida, allant des traitements médicamenteux au soutien psychologique pour les personnes séropositives et leurs familles.

Des organisations non gouvernementales telles que l'ANASO, l'ADPP, le CVA, les Forces armées angolaises, la Police nationale, la JMPLA et d'autres participent à la lutte contre le sida dans cette région du pays.