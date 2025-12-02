Angola: Augmentation des décès liés au VIH/SIDA à Uíge

Uíge — Cent trente personnes sont décédées et 1 437 autres ont été infectées par le VIH/SIDA au cours des dix derniers mois dans la province d'Uíge, a indiqué une source sanitaire à l'ANGOP ce lundi.

Durant la même période l'année précédente, 128 décès et 1 547 cas de VIH/SIDA avaient été enregistrés.

Cette annonce a été faite par la responsable du Programme de lutte contre le VIH/SIDA, Bambi Manzungo Bango, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, commémorée aujourd'hui, 1er décembre.

Elle a également indiqué qu'en 2025, 338 cas de cette maladie ont été recensés chez les femmes, contre 359 en 2024.

Concernant les enfants, elle a ajouté que 50 infections ont été enregistrées cette année, contre 83 en 2024.

Bambi Manzungo Bango a également précisé que 98 849 personnes avaient été testées en 2025, contre 95 375 lors de la période précédente.

Selon la source, les municipalités d'Uíge, Negage, Maquela do Zombo, Songo, Bungo et Quimbele étaient les plus touchées par la maladie.