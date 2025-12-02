Angola: Uíge - 41 patients opérés lors de la campagne de chirurgie de la fente labiale

Uíge — 41 personnes ont été opérées, depuis le 24 de ce mois, à l'hôpital général d'Uíge (HGU), dans le cadre de la campagne de la fente labiale .

La campagne, qui s'est déroulée pendant cinq jours, a été promue par l'ONG Kimbo Liombembwa.

S'adressant à l'ANGOP, dimanche, la coordinatrice de l'activité, Nzola António, a expliqué que la campagne avait dépassé les attentes.

La coordinatrice a indiqué que 79 patients avaient été enregistrés pour être opérés, mais seulement 41 ont subi une intervention chirurgicale.

Nzola António a indiqué que d'autres patients des provinces de l'Uige et de Zaire, exclus pour diverses raisons, seront opérés lors de la prochaine campagne en 2026.

La campagne a impliqué 13 médecins allemands et angolais, des spécialistes dans les domaines de l'otorhinolaryngologie, de la chirurgie générale, du maxillo-facial et des anesthésistes.