Afrique de l'Ouest: Autorité du Bassin du Niger - Les experts examinent les dossiers du prochain Conseil des ministres

La réunion du comité technique des experts de l'Autorité du bassin du Niger (ABN) s'est ouverte, lundi 1er décembre 2025, à Ouagadougou.

La capitale burkinabè a accueilli, cette semaine, des délégations des huit autres Etats membres de l'Autorité du Bassin du Niger (ABN), à l'occasion de la réunion du comité technique préparatoire à la 44e session ordinaire du Conseil des ministres, prévue le 5 décembre 2025. Durant quatre jours, ils sont appelés à examiner des dossiers stratégiques de l'institution. Les travaux ont débuté lundi 1er décembre 2025 à Ouagadougou.

Selon le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Roger Baro, par ailleurs président du Conseil des ministres de l'ABN, la présence des différentes délégations témoigne d'une ambition partagée à savoir la transformation du Bassin du Niger en un espace d'intégration forte, de coopération efficace et de développement fondé sur la maîtrise souveraine des ressources naturelles.

Au cours des travaux, a-t-il souligné, les experts vont examiner plusieurs dossiers stratégiques, dont le rapport d'activités 2025, les rapports d'audit et de contrôle financier, le Plan de gestion environnementale (PGE) 2026, les rapports relatifs au redéploiement du personnel, etc.

« Nous attendons de vous un travail technique irréprochable, un sens élevé de l'intérêt collectif, des recommandations fortes, réalistes et opérationnelles. Nous attendons aussi de vous cet esprit de souveraineté et d'innovation, conforme aux orientations stratégiques des chefs d'Etat et à l'aspiration profonde de nos populations », a-t-il déclaré.

Le secrétaire exécutif de l'ABN, Houanye Armand Kocou, a adressé ses remerciements aux plus hautes autorités du Burkina Faso et des huit autres Etats membres de l'ABN pour la confiance renouvelée envers son pays, la République du Bénin.

Des avancées significatives engagées

Selon lui, des avancées significatives au processus de dynamisation ont été engrangées au sein de l'ABN, marquées par des actions structurantes visant à améliorer la gouvernance institutionnelle, renforcer l'efficacité opérationnelle et accroître la performance des dispositifs organisationnels. « Les discussions de la réunion, selon le secrétaire exécutif de l'ABN, vont porter sur le plan stratégique et opérationnel 2026-2030, l'examen de l'agenda de la 44e session ordinaire du Conseil des ministres et d'autres initiatives en cours de formulation avec les partenaires techniques et financiers », a précisé M. Kocou.

Appelant les experts à faire preuve de rigueur, d'ouverture et de collaboration, la Directrice générale des ressources en eau (DGRE), Nadège Flora du Barry a souhaité que cette session serve de cadre de dialogue constructif et permette l'émergence de recommandations consensuelles, porteuses d'avenir pour la gestion durable du bassin du Niger.Les pays membres de l'ABN sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad