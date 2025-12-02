Sénégal: La Sfi accorde 12 milliards de FCfa à Carrefour Médical

La Société financière internationale (Sfi) a accordé 12 milliards de FCfa à Carrefour Médical. L'enveloppe vise à stimuler la production locale d'équipements et de consommables médicaux au Sénégal.

La Société financière internationale poursuit son programme d'accompagnement des entreprises privées sénégalaises. Elle a alloué le samedi 29 novembre, 12 milliards de FCfa à Carrefour Médical (CarMed). L'objectif selon le directeur de l'Afrique de l'Ouest de la Sfi, Oliver Buyoya, est de stimuler la production locale d'équipements et de consommables médicaux au Sénégal. À l'en croire, l'accompagnement va contribuer à accroître la capacité de distribution, à finaliser son nouveau siège comprenant un centre technique et un centre de formation, et à mettre en service son usine de production de composants pour kits de dialyse, créant ainsi de nombreux emplois hautement qualifiés.

Ce partenariat, a expliqué M. Buyoya, est en droite ligne avec la Vision 2050 du Sénégal dans la mesure où, elle participe à réduire la dépendance aux importations, en abaissant le coût des soins vitaux et en développant les compétences locales dans le domaine de la fabrication. « Il s'inscrit dans une série d'initiatives d'Ifc en faveur de la production locale dans le secteur de la santé, aux côtés de projets menés avec l'Institut Pasteur de Dakar et Duopharm. Ce financement s'inscrit pleinement dans la stratégie « Health Works » du Groupe de la Banque mondiale qui vise à fournir des soins de santé de qualité à 1,5 milliard de personnes d'ici 2030, en plaçant les soins de santé primaires au coeur de sa stratégie », a dit M. Buyoya.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avant Carrefour Médical, la Sfi a alloué au mois de juin 2025, 6,5 milliards de FCfa à la startup Kera Health Platforms Inc. L'enveloppe vise à soutenir la mission de Kera afin d'améliorer l'accessibilité et l'efficacité des soins de santé, en ciblant en priorité les populations les plus vulnérables, notamment les femmes et les travailleurs du secteur informel. Pour l'année 2025, la Sfi avait prévu d'investir environ 583 milliards de FCfa pour soutenir la transformation économique, notamment dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture, de la distribution et de la santé. Ces investissements visent à renforcer les entreprises locales.