Sénégal: Digitalisation des bourses - le Pr Daouda Ngom annonce une réforme totale du système

Le ministre de l'Enseignement, de la Recherche et de l'Innovation a défendu le vote de son budget à l'Assemblée nationale. Le Pr Daouda Ngom a annoncé la digitalisation complète du système de paiement et de gestion des bourses pour améliorer la transparence et faciliter les suspensions en cas de non-respect des obligations.

Lors de la séance plénière, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le Pr Daouda Ngom, a été longuement interpellé par les députés sur les questions relatives au recrutement des enseignants, financement de la recherche, la gestion des bourses, entre autres. Saluant les efforts de stabilisation consentis par l'État et la communauté universitaire concernant le climat universitaire, certains parlementaires ont alerté sur la baisse des crédits pour certains volets du budget. La lancinante question des bourses a été évoquée par plusieurs députés, dont Abdou Mbow, Fatou diop Cissé, Ndeye Marie Sané, Ibrahima Mbengue, Amadou Diallo, Mbaye Dionne. Ils ont sollicité du ministre, des éclairages.

En réponse, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation s'est appesanti sur la question des bourses. Le Pr Daouda Ngom a tenu à rassurer les députés. Il a annoncé une digitalisation globale du système de gestion des bourses avec une enveloppe de 98 milliards de FCfa, dont 90 milliards pour les allocations nationales et 8 milliards pour celles destinées aux études à l'étranger. « Il urge de mener une réflexion approfondie sur la gestion du paiement des bourses aussi bien sur le plan national qu'à l'étranger en procédant à la digitalisation complète de tout le système entre les universités et la direction des bourses pour améliorer la transparence et faciliter les suspensions en cas de non-respect des obligations », a affirmé le Pr Ngom.