Sénégal: Consolidation du droit international - le Sénégal et la CPI scellent les bases d'un nouveau partenariat

2 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Mamadou Makhfouse NGOM

«Le Sénégal, premier État partie signataire à ratifier le Statut de Rome, le 2 février 1999, portant création de la Cour pénale internationale (Cpi), entend réaffirmer son engagement pour l'exercice du droit international juste et du multilatéralisme».

Cette déclaration est contenue dans un post sur X, anciennement Twitter, du ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, consulté par «Le Soleil». Le ministre Cheikh Niang, a affirmé la volonté de notre pays de renforcer les liens avec la Cpi. C'était à la suite d'une audience accordée, hier, lundi, 1eᣴ décembre, à Tomoko Akane, présidente de la Cour pénale internationale (Cpi). D'après lui, «cette consolidation doit permettre de renforcer la lutte contre l'impunité et assurer une meilleure protection des droits de l'Homme». Cet échange entre les dirigeants de la Cpi et le ministre des Affaires étrangères se déroule dans le cadre d'une visite officielle au Sénégal qui a débuté le 27 novembre 2025.

À cette occasion, la juge Tomoko Akane, accompagnée de la seconde vice-présidente, la juge Reine Alapini-Gansou, ont rencontré le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye. La présidente de la Cour a salué le soutien constant du Sénégal au droit et à la justice pénale internationale. Pour rappel, la Cpi mène des enquêtes et juge les personnes accusées des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale : génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crime d'agression. Cent-vingt-cinq États parties ont adhéré au Statut de Rome de la Cpi reconnaissant de passage sa compétence pour juger les crimes susmentionnés.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.