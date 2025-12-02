Soudan: Al-Eiser discute avec une délégation Britannique des projets de coopération pour préserver le patrimoine culturel Soudanais

Port Soudan — Le Ministre de la Culture et de l'Information, Khalid Al-Eiser, a reçu Lundi dans son bureau une délégation Britannique conduite par M. Michael Malinson, Mme Helen Malinson et Dr Kate Ashley qui représente le principal partenaire du projet de protection du patrimoine vivant au Soudan, en présence du Sous-Secrétaire du Ministère, Dr Graham Abdelkader.

La rencontre a examiné les moyens de renforcer la coopération dans le domaine de la préservation du patrimoine culturel Soudanais et les perspectives de coopération future dans les domaines de la restauration, de la réhabilitation et de la maintenance des musées dans le cadre des efforts déployés par le Ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme pour relancer les partenariats internationaux et élargir la coopération avec les institutions mondiales concernées par la protection du patrimoine, ce qui contribue à protéger et à préserver le patrimoine culturel Soudanais pour les générations futures.

Le chef de la délégation, Michael Malinson, a déclaré qu'il a rencontré le Ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, M. Khalid Al-Eiser, pour compléter les idées présentées lors de la réunion précédente qui s'est tenue en février dernier, au cours de laquelle les deux parties ont discuté les projets de la création du Parc de la Paix à Kassala, la réhabilitation du Musée Jabal Al-Barkal et la maintenance de la mosquée Taj Al-Sir à Sawakin.

M. Malinson a affirmé le souci de la délégation d'aller en avant dans ces initiatives pour renforcer les efforts visant à préserver le patrimoine culturel du Soudan.

