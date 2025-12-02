Sénégal: Mbour / JOJ Dakar 2026 - La caravane du volontariat met la jeunesse en mouvement

La caravane de sensibilisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026 a été accueillie à hier à Mbour marquant la campagne de recrutement des volontaires pour les (JOJ) Dakar 2026.

Cette initiative, portée par le Comité d'Organisation des JOJ 2026 en collaboration avec la Direction de la Jeunesse, vise à informer et mobiliser la jeunesse sénégalaise à travers plusieurs régions. Cette volonté affirmée des autorités étatiques a été rappelée par Madame Aissatou Sene la directrice du Centre d'éducation populaire et sportive de Mbour .

L'objectif principal de cette tournée était d'inciter les jeunes à postuler au programme de volontariat, présenté comme une opportunité historique. Les inscriptions sont désormais ouvertes, à la fois via une plateforme en ligne dédiée et directement au sein du camion de la caravane qui sillonnera le pays.

L'organisation recherche au total 6 000 volontaires. La moitié de ces postes (3 000) sera pourvue en partenariat avec des structures identifiées, notamment le Service Civique National et les mairies des villes-hôtes (Dakar, Diamniadio, Saly). Les 3 000 autres places sont ouvertes à toutes les candidatures nationales et internationales, invitant ainsi toutes les collectivités à encourager leurs jeunes à postuler.

La caravane poursuivra sa route selon l'itinéraire suivant : Mbour → Fatick → Kaolack → Gossas → Tambacounda. Les organisateurs espèrent une mobilisation massive pour ce premier événement olympique sur le sol africain, soulignant que cette expérience unique pourrait constituer un tremplin vers des carrières internationales.

Les critères de sélection principaux ont été rappelés : avoir au moins 18 ans, posséder de bonnes compétences en communication. La maîtrise de langues étrangères et une expérience préalable dans l'organisation d'événements sportifs, locaux ou internationaux, constituent des atouts .

Un sergent chef de la Direction Générale du Service Civique National et du Volontariat, M. Aboulaye Tine, a réaffirmé le rôle central de sa structure dans ce projet d'envergure. « La Direction Générale du Service Civique National et du Volontariat est l'entité étatique qui traite toutes les questions liées au volontariat. Notre collaboration avec le Comité d'organisation des JOJ est donc naturelle et extrêmement importante, puisque nous oeuvrons tous pour l'État et pour le Sénégal », a-t-il déclaré.

Interrogé sur l'accompagnement spécifique réservé aux jeunes volontaires, il a précisé : « Nous allons leur dispenser une formation sur le civisme et la citoyenneté. Comme vous le savez, la mission de notre direction est de promouvoir ces valeurs sur l'ensemble du territoire national. »

Confirmant l'implication totale de son institution, il a ajouté : « La participation du Service Civique National concerne 100% des jeunes que nous mobiliserons. Nous sommes pleinement engagés. »

L'équipe de la caravane, aux côtés des autorités locales présentes, a lancé un appel à la jeunesse sénégalaise. L'invitation est claire : saisir cette chance unique de contribuer à l'organisation d'un événement planétaire, d'acquérir une expérience inestimable et d'écrire une page de l'histoire du sport africain.

Les jeunes intéressés sont encouragés à se renseigner et à soumettre leur candidature sans tarder, que ce soit en ligne ou auprès de la caravane lors de son passage dans leur localité.