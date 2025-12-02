Afrique: Un nouveau lieu de mémoire pour honorer les fusillés de Thiaroye

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye annonce l'érection d'une stèle commémorative du massacre de Thiaroye entre le camp et le cimetière. Le Chef de l'État a fait cette annonce lundi 1er décembre à l'occasion de la cérémonie commémorant le 81e anniversaire du massacre des Tirailleurs Sénégalais. Ce moment, selon lui, sera « le coeur d'un vaste ensemble mémoriel, comprenant une esplanade pour les commémorations, des espaces éducatifs et culturels dédiés à la jeunesse et des résidences. »

À l'occasion de la commémoration du 81e anniversaire du massacre de Thiaroye, le président Bassirou Diomaye Faye a dévoilé une initiative majeure destinée à ancrer davantage cet épisode tragique dans la mémoire nationale. Le chef de l'État a annoncé l'érection d'une stèle commémorative « entre le camp et le cimetière », un emplacement symbolique destiné, selon lui, à « réunir les deux lieux de vérité » et à rendre visible une histoire longtemps occultée.

Cette stèle, a affirmé le président, « ne se limitera pas à un simple monument. Elle constituera le centre d'un vaste ensemble mémoriel incluant une esplanade dédiée aux commémorations officielles, des espaces éducatifs et culturels tournés vers la jeunesse, ainsi que des résidences destinées à accueillir des chercheurs travaillant sur les mémoires coloniales. »

Pour le Chef de l'Etat, « L'objectif c'est faire de Thiaroye un lieu vivant, un phare de vérité historique et une citadelle de savoir ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Diomaye Faye a également insisté sur la nécessité d'inscrire plus solidement le massacre de Thiaroye dans les programmes scolaires, afin que les jeunes générations apprennent à comprendre les mécanismes de la domination coloniale, mais aussi la force de la résistance africaine. « Thiaroye n'est pas qu'un fait historique, c'est un symbole », a-t-il rappelé, évoquant un devoir de transmission essentiel pour consolider la conscience nationale et l'engagement panafricain.