Afrique: Championnats d'Afrique de canoë-kayak - Combé Seck s'offre l'or à Luanda

2 Décembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Omar Diaw

Combe Seck s'est illustrée en remportant la médaille d'or au kayak monoplace 200m dans la catégorie seniors du championnat d'Afrique. Un sacre qui confirme le statut de référence continentale de la pagayeuse dans sa discipline. Outre ce précieux métal, le Sénégal s'est également illustré dans la compétition avec le duo Sandrine Diaz et Mame Thiané Diarra qui se sont adjugées deux médailles en argent et en bronze.

Combé Seck a porté le Sénégal au sommet du canoë-Kayak continental en remportant la médaille d'or au kayak monoplace 200m dans la catégorie seniors, dimanche 30 novembre 2025 à Luanda en Angola. La pagayeuse sénégalaise s'est imposée en 49s15 et inscrit ainsi son nom au palmarès continental de cette édition des Championnats d'Afrique de course en ligne.

La performance est d'autant plus remarquable que Combé Seck avait déjà décroché la veille une médaille d'argent en canoë biplace dames sur 500m avec sa coéquipière Mame Thiané Diarra.

En plus de cette médaille d'or, le canoë Kayak sénégalais s'est également illustré avec les performance des athlètes féminines sénégalaises.

Elles ont réussi à hisser haut les couleurs nationales et décroché plusieurs médailles dans des épreuves exigeantes. Il s'agit notamment du duo Sandrine Diaz & Mame Thiané Diarra qui a une nouvelle fois démontré sa complémentarité et sa puissance, en s'adjugeant deux médailles (Argent en C2W U23 - 500 m et Bronze en K2W U23 - 500 m). A ces distinctions, il faut y ajouter la médaille d'argent glanée par Mame Thiané Diarra en solo dans la catégorie C1W Juniors - 200 m.

