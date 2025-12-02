Afrique: Commémoration de Thiaroye - Le président Faye appelle à un dialogue sur les réparations

À Thiaroye, ce lundi 1er décembre 2025, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a présidé la commémoration du 81e anniversaire du massacre des Tirailleurs sénégalais, un moment de recueillement national mais aussi de réaffirmation d'un combat mémoriel devenu, selon lui, indissociable de la quête de justice.

Devant les délégations venues de plusieurs pays africains, le chef de l'État a rappelé l'ampleur de cette tragédie longtemps occultée, où des centaines de soldats africains ayant combattu pour la libération de la France furent exécutés pour avoir réclamé leurs soldes et la reconnaissance de leurs droits.

Plaçant la cérémonie sous le signe de la vérité historique, Bassirou Diomaye Faye a salué la présence des chefs d'État et représentants de gouvernements africains, symbole d'une « conscience africaine qui s'affirme » et d'une mémoire désormais partagée. Au cœur de son allocution, une phrase a résonné comme un tournant : « La question des réparations et de la justice doit désormais être posée sereinement, mais résolument, dans un dialogue fondé sur la vérité historique et le devoir de justice envers les familles des victimes. »

Par ce message, le président inscrit la démarche sénégalaise dans une nouvelle phase : celle où la reconnaissance officielle ne suffit plus, où l'exigence de justice et de réparation morale, historique et peut-être matérielle, doit devenir un sujet de discussion ouvert, assumé et décomplexé.

Il a rappelé qu'un pas important avait été franchi l'an dernier lorsque, pour la première fois, la France avait reconnu le terme de massacre, restituant à cet épisode la gravité qui lui avait toujours été déniée. Cette année, la publication du Livre blanc sur le massacre de Thiaroye, résultat d'une enquête approfondie, vient renforcer ce travail mémoriel en apportant des éléments nouveaux issus d'archives, de témoignages et d'investigations scientifiques.

Le président Faye a également souligné les avancées opérées dans les fouilles archéologiques en cours sur le site même de Thiaroye, fruit d'une collaboration scientifique à laquelle la France a annoncé vouloir contribuer. Ces travaux, a-t-il insisté, doivent permettre d'établir définitivement la vérité historique et de « restituer la dignité aux martyrs ».

S'adressant aux familles des victimes, aux populations de Thiaroye et aux gardiens infatigables de cette mémoire, il a réaffirmé que le massacre n'était pas seulement une tragédie sénégalaise mais « une plaie africaine », un épisode qui oblige le continent à se solidariser autour d'une histoire commune.

Au terme de son discours, Bassirou Diomaye Faye a rappelé l'enjeu profond de ce travail de mémoire : préserver l'âme du Sénégal et celle de l'Afrique. Pour lui, Thiaroye demeure un avertissement historique et un devoir de transmission : « afin que plus jamais un peuple ne soit nié dans son histoire, dans sa dignité et dans son droit même à exister librement ».

Ainsi, en appelant à un dialogue apaisé mais déterminé sur les réparations, le président ouvre une nouvelle page de la diplomatie mémorielle africaine, plaçant la vérité et la justice au cœur de l'histoire partagée entre l'Afrique et l'ancienne puissance coloniale.