Sénégal: Paiement des bourses - Après les violences, l'État débloque les allocations d'octobre et de novembre

La Direction des Bourses a annoncé, dans un communiqué rendu public hier, lundi 1eᣴ décembre, le paiement des allocations des mois d'octobre et de novembre 2025. Cette décision pourrait mettre un terme au bras de fer engagé depuis plus de deux semaines.

Une perspective favorable s'ouvre pour les étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar qui observaient depuis le 17 novembre un mouvement de grève visant à exiger le règlement intégral de leurs bourses et rappels. Dans une note officielle, la Direction des Bourses a confirmé le paiement des allocations d'études pour les mois d'octobre et de novembre 2025, ainsi que du trousseau pour l'année universitaire 2025-2026.

« La Direction des Bourses porte à l'attention des étudiants des établissements publics d'enseignement supérieur que le paiement des allocations d'études des mois d'octobre et de novembre 2025, ainsi que du trousseau pour l'année académique 2025-2026, démarre le mardi 2 décembre 2025 », a précisé le directeur des Bourses, Jean Amédé Diatta.

Pour rappel, la contestation initialement lancée par les étudiants en Master et appuyée par le collectif des Amicales, s'était rapidement à d'autres établissements d'enseignement supérieur, notamment ceux de Kaolack, Kaffrine et Saint-Louis, entrainant des scènes de violence parfois indescriptibles. À Dakar, le mouvement d'humeur a atteint son point culminant les 26, 27 et 28 novembre, avec de violents affrontements entre étudiants et forces de l'ordre, occasionnant plusieurs blessés légers des deux côtés. Plusieurs étudiants interpellés ont finalement été libérés.

Sur le campus, de nombreux actes de saccage ont été constatés par les responsables du Centre des oeuvres universitaires de Dakar (Coud). Face à l'escalade des tensions, la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d'Odonto-stomatologie (FMPO), pourtant jusque-là, préservée de la contestation, a suspendu ses cours jusqu'au 1eᣴ décembre afin de « préserver la sécurité des étudiants et du personnel ».

Dans un communiqué rendu public le 27 novembre, la Fédération nationale des associations de parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal (FENAPES), exprimant sa « vive préoccupation face à l'instabilité qui gagne les établissements d'enseignement supérieur », a appelé les autorités à « agir sans délai ».

Interpellé à deux reprises sur cette question d'abord lors de la séance de questions d'actualité au gouvernement du 28 novembre, puis durant l'examen du projet de budget du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI), le ministre Daouda Ngom a rejeté toute responsabilité de son département dans le retard du paiement des bourses.

Il a attribué ces difficultés à la fermeture prolongée des universités pendant huit mois, décidée par l'ancien régime du président Macky Sall en 2023. Selon lui, la reprise tardive des activités pédagogiques a provoqué un chevauchement inédit des dépenses sociales universitaires, à l'origine des tensions actuelles.