Ile Maurice: Rs 206,3 millions récupérés sur Rs 8,2 milliards par l'administrateur Arvind Gokhool

2 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)

Le député Roshan Jhummun a interrogé Navin Ramgoolam sur les honoraires versés dans le cadre de la mise sous tutelle de Silver Bank Limited et sur la récupération des prêts toxiques.

Le chef du gouvernement a rappelé que Rs 3,55 milliards provenant d'entités publiques avaient été déposés dans la banque sous l'ancien régime, une décision qualifiée d'«incompétence frôlant l'infraction criminelle», alors que plus de Rs 900 millions restent impayés.

La Bank of Mauritius a nommé Arvindsingh K. Gokhool comme Conservator en février 2024, avec des honoraires initiaux de Rs 3,5 millions par mois, versés à Grant Thornton, de Sattar Hajee Abdoula. Au total, Rs 39,7 millions ont été payés à la firme jusqu'en mars 2025. Les frais ont été progressivement réduits à Rs 300 000 par mois, désormais versés à Vedaanta A&A Services, nouvelle société d'Arvindsingh K. Gokhool.

S'agissant des prêts toxiques, seulement Rs 206,3 millions ont été récupérés sur un portefeuille de Rs 8,2 milliards, soit 2,5 %, illustrant la sévérité du désastre laissé par l'ancien gouvernement.

