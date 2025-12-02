Ile Maurice: 1 434 953 arrivées de janvier à septembre

Les arrivées touristiques ont montré une évolution régulière, de janvier à septembre, selon les données publiées par Statistics Mauritius. À mesure que l'année avance, le nombre total d'arrivées a atteint 1 434 953 personnes, alors que l'année précédente, on comptait 1 365 067 visiteurs.

Cette progression s'explique surtout par le trafic aérien, qui a ramené 1 367 087 voyageurs tandis que le trafic maritime a concerné 67 866 visiteurs dont 63 207 croisiéristes. Dans le même temps, les départs ont suivi une évolution similaire et ont totalisé 1 452 153 passagers contre 1 385 100 un an plus tôt. Les résidents mauriciens ont été plus nombreux à quitter le pays, leurs déplacements passant de 244 383 à 264 819, soit une progression de 8,4 %.

Comme les années précédentes, plusieurs destinations ou points de transit ont concentré la majorité des mouvements : les Émirats arabes unis ont enregistré 62 383 départs, suivis de l'Inde avec 36 599 personnes en partance, de La Réunion avec 32 176 départs, de la France avec 28 156 personnes en partance, de l'Afrique du Sud avec 22 239 départs et du Royaume-Uni avec 17 701 personnes en partance.

Dans ce contexte, le nombre de touristes débarquant au pays a également évolué. Il s'est établi à 1 008 098 visiteurs alors que 971 800 touristes avaient été recensés au cours de la même période en 2024. Cette hausse générale découle de variations différentes selon les marchés. Ainsi, l'Inde est passée de 41 941 à 56 931 arrivées tandis que l'Italie a atteint 24 204 arrivées contre 20 114 un an plus tôt.

Par ailleurs, La Réunion a totalisé 102 775 visiteurs, l'Afrique du Sud 75 789 arrivées et le Royaume-Uni 112 079 visiteurs contre 111 498 l'année précédente. À l'inverse, certains marchés ont légèrement reculé. La France a enregistré 226 180 visiteurs contre 228 745 un an plus tôt et l'Allemagne est passée de 89 391 arrivées à 83 594 arrivées. Au total, les principaux marchés ont cumulé 681 552 visiteurs alors qu'ils en comptaient 663 943 en 2024.

En parallèle, le tourisme maritime a évolué différemment. Le nombre de touristes arrivant par mer a diminué, passant de 22 319 à 16 305, et le nombre de croisiéristes est descendu à 12 392. Toutefois, les excursionnistes ont été plus nombreux, atteignant 41 295 contre 31 619, soit une progression de 30,6 %.

Le secteur de l'hébergement s'est inscrit dans cette dynamique. Au 30 septembre, 111 hôtels enregistrés étaient recensés dans le pays, dont 106 en activité. Ils comptaient 13 555 chambres et 30 330 lits.

Au cours des neuf mois, les taux d'occupation des chambres ont atteint 72 %, contre 70 % en 2024 tandis que l'occupation des lits a affiché 65 %, en légère hausse par rapport aux 63 % de l'année précédente. Les grands hôtels ont montré une activité plus soutenue avec 74 % d'occupation pour les chambres et 68 % pour les lits. Les comportements des visiteurs ont aussi évolué.

Les touristes ont cumulé 11 616 172 nuitées, un total supérieur à celui de 2024, même si la durée moyenne de séjour est passée de 11,6 à 11,4 nuits. Par ailleurs, 16,2% des touristes avaient plus de 60 ans, une proportion plus élevée parmi ceux-là arrivant par voie maritime. Les pratiques d'hébergement se sont également diversifiées : au premier semestre, 73,4 % des visiteurs ont séjourné en hôtel tandis que d'autres ont choisi de loger chez des proches, en résidence touristique ou en guest house. De plus, la part des visiteurs voyageant dans le cadre d'un package tour a notablement diminué, passant de 62,2 à 41,5 %.

Les dépenses touristiques ont suivi la même tendance. La dépense moyenne par touriste a atteint Rs 74 600 contre Rs 68 100 un an plus tôt. Les visiteurs européens ont dépensé en moyenne Rs 79 800 tandis que les touristes français ont dépensé Rs 71 400. Les personnes logeant dans les hôtels ont enregistré une dépense moyenne de Rs 87 600 alors que celles séjournant hors hôtels ont atteint Rs 38 700. Par nuitée, les visiteurs ont dépensé Rs 6 600 et ceux séjournant en hôtel ont affiché une moyenne de dépense de Rs 10 700.

Enfin, l'emploi dans le secteur a légèrement progressé. En mars, 28 834 personnes travaillaient dans les établissements liés au tourisme contre 28 217 à la même période en 2024.