Ile Maurice: Une année «de reconnexion et de mobilisation» malgré trois chocs

Intervenant au gala annuel de la Mauritius Export Association (MEXA) jeudi 27 novembre soir, le ministre de l'Industrie, des PME et des coopératives a dressé un tableau sans concession de l'état du secteur à son arrivée aux commandes, tout en défendant les mesures prises cette année pour relancer les exportations et restaurer la confiance public-privé.

Aadil Ameer Meea a rappelé que l'industrie mauricienne «se tenait sur un terrain fragile» il y a un an, citant une baisse de plus de Rs 10 milliards des exportations, l'érosion d'avantages compétitifs, la hausse des coûts liés à l'inflation mondiale, les pénuries persistantes de main-d'oeuvre et un climat de confiance affaibli entre les acteurs économiques et l'État. Il a également évoqué l'absence d'une véritable diplomatie économique et les contraintes structurelles du marché du travail, du coût de la main-d'oeuvre au manque de compétences techniques.

Il a insisté sur l'importance des Assises de l'industrie tenues plus tôt cette année, présentées comme un «reset» ayant permis aux industriels, associations et autorités de parler «franchement» des blocages et des réformes nécessaires. «Ma porte est restée ouverte toute l'année», a-t-il déclaré, soulignant des consultations régulières avec la MEXA, la Chambre de commerce et d'industrie, Business Mauritius, l'Assocation of Mauritian Manufacturers et la SME Chamber.

Le ministre a salué la contribution de la MEXA, «constructive et orientée solutions», dans un contexte de forte volatilité du commerce mondial. Selon lui, l'année a été marquée par trois crises majeures :

L'imposition soudaine de tarifs de 40 % sur l'habillement mauricien par les États-Unis, ramenés ensuite à 15 % après des négociations avec l'USTR, avec l'objectif d'atteindre 10 %.

L'expiration de l'AGOA, qui a poussé Maurice à demander officiellement l'ouverture de discussions en vue d'un accord bilatéral avec Washington.

Le Withhold Release Order (WRO) imposé la semaine dernière sur les produits de Firemount Group Ltd par les douanes américaines. Le ministre a qualifié cette dernière affaire de «sérieuse», assurant que l'État apportera un soutien diplomatique et technique complet à l'entreprise. «Trois chocs coup sur coup, et pourtant Maurice n'a pas flanché», a-t-il déclaré, affirmant que le pays «a mobilisé, négocié et défendu son intérêt national».

Diplomatie économique

Le ministre a aussi revendiqué la relance de la diplomatie économique avec les États-Unis, l'Inde, la Chine, plusieurs partenaires africains et le Moyen-Orient. Il a salué comme une «victoire majeure» l'officialisation de Maurice comme pays hôte de l'U.S. Africa Business Summit 2026, présenté comme le plus grand événement économique international organisé dans le pays depuis 25 ans. L'année prochaine sera consacrée à l'élaboration d'une nouvelle politique nationale de l'industrie, menée avec l'appui de l'United Nations Industrial Development Organization mais «co-écrite avec le secteur privé».

Elle définira les secteurs prioritaires, les technologies à intégrer, les compétences à développer et les marchés à conquérir. «Si 2025 a été l'année de la reconnexion et des fondations, 2026 sera celle de l'exécution.» Le ministre a conclu en saluant la résilience du secteur malgré «la tempête», appelant à transformer l'unité retrouvée en avantage compétitif durable.