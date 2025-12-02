Ile Maurice: 12 entités publiques et Rs 32,2 M pour Me Ravi Yerrigadoo

2 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)

Interpellé par le député Nitish Beejan au sujet des honoraires perçus par Me Ravi Yerrigadoo entre 2017 et 2025, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a révélé ce mardi 2 décembre au Parlement que l'avocat avait bénéficié d'importantes rémunérations sous l'ancien régime.

Selon les informations obtenues, Me Yerrigadoo a fourni des services légaux à pas moins de douze entités publiques incluant ministères, organismes parapublics et compagnies d'État pour un montant total de Rs 32,2 millions sur la période.

Navin Ramgoolam a également indiqué que, compte tenu de «faits troublants» entourant les conditions d'engagement de l'avocat MSM et les montants qui lui ont été versés, une enquête sera ouverte afin de faire toute la lumière sur cette affaire.

