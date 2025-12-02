Sénégal: Le Sénégal dans une ruralité responsable - Une boussole pour demain

Le Sénégal est à la croisée des chemins. Entre l'hypertrophie de ses grandes villes et l'immense potentiel de ses territoires ruraux, un choix s'impose : continuer à subir une urbanisation galopante ou bâtir un modèle de société plus équilibré, plus sobre, plus résilient. Miser sur la ruralité n'est ni un retour en arrière ni un romantisme naïf : c'est une stratégie d'avenir, lucide et profondément ancrée dans une vision RSE du développement.

Aujourd'hui, l'agglomération dakaroise porte à elle seule une pression urbaine qui fragilise son équilibre : surpopulation, habitat spontané, pollution, infrastructures saturées, chômage juvénile concentré dans les quartiers périphériques. Nos grandes villes étouffent tandis que nos villages se vident. L'exode rural, l'immigration clandestine et la mendicité des enfants dans les grandes villes sont autant de symptômes d'un pays où les territoires ne bénéficient de l'équité territoriale.

Même si de nombreux experts soutiennent l'irréversibilité de l'urbanisation, il devient urgent de proposer une autre voie pour le Sénégal : celle d'un développement rééquilibré, ancré dans nos territoires, porté par une ruralité moderne, digne et attractive. L'idée n'est pas de romancer un passé idéalisé, mais d'affirmer que notre avenir collectif dépend de la capacité à revitaliser les zones rurales, en les dotant d'activités économiques structurantes, d'un habitat amélioré et d'opportunités pour les jeunes comme pour les femmes.

Réhabiliter les territoires ruraux, une urgence nationale

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pendant des années, nos politiques publiques ont concentré leurs efforts sur les grandes villes, laissant les villages absorber seuls le poids de la pauvreté, du sous-équipement et du manque d'opportunités. Résultat : une pression urbaine insoutenable, une urbanisation sauvage et des milliers de jeunes quittant leurs terres par désespoir.

Il n'est plus à démontrer que dynamiser ces zones rurales, ce n'est pas seulement corriger un retard : c'est libérer un réservoir immense d'innovation, de résilience, d'ingéniosité et d'agilité endogènes. C'est aussi redonner de la dignité à celles et ceux, notamment les femmes, qui nourrissent le pays.

Rendre la ruralité attractive pour retenir les populations

La création de pôles économiques ruraux, de zones franches agricoles, de parcs agro-industriels verts, ou encore d'un habitat rural modernisé, sont autant de pistes déjà à portée de main. Une ruralité vivante, c'est un territoire où l'on peut travailler, produire, se former, vivre décemment, s'épanouir, rêver et se projeter.

Le Sénégal des villes doit enfin s'occuper du Sénégal des villages, non pas par charité mais par stratégie nationale. Un pays ne peut pas être fort si ses profondeurs sont fragiles et aujourd'hui c'est encore le cas.

Une ruralité responsable : le coeur d'une RSE africaine

La ruralité responsable n'est pas un slogan. C'est l'application concrète des piliers RSE

Inclusion économique des femmes rurales, véritables pionnières de la transformation agricole

Protection des sols, de l'eau, des forêts et du foncier contre les prédations

Circuits courts et agriculture durable pour réduire notre dépendance alimentaire

Développement d'entreprises locales ancrées sur le territoire, créant de la valeur ajoutée partagée.

Ce modèle RSE africain n'imite pas l'Occident : il assume nos réalités pleinement, nos dynamiques communautaires, et s'ancre dans notre richesse culturelle.

Redonner de l'espoir pour sauver des vies

Les jeunes qui prennent la mer ou traversent le désert du Sahara ne sont pas des candidats au suicide. Ils sont portés par l'espoir d'un avenir meilleur, d'un emploi digne, d'une reconnaissance sociale.

Mais combien échouent, meurent, ou finissent exploités dans les champs de fraises d'Andalousie ? Qui peut leur dire, honnêtement, que ces champs ne valent pas mieux que nos terres, si nous les valorisons, les modernisons et leur donnons une perspective ?

Le véritable antidote à l'immigration clandestine, ce n'est pas la répression européenne. C'est la création d'opportunités locales, d'un avenir ici, chez nous. Sauver des vies, c'est d'abord restaurer l'espoir de s'accomplir au Sénégal.

Vers le Sénégal 2050 : un pays polycentrique et harmonieux

La vision 2050 du Sénégal ne peut ignorer la ruralité qui pourrait devenir le coeur battant d'un Sénégal qui concilie souveraineté alimentaire, énergie verte, emploi local et cohésion sociale et territoriale. Pour arriver à ce futur qu'il faut écrire, dès maintenant en dépassant les oppositions artificielles entre ville et village :

Un pays polycentrique, où l'économie ne se concentre pas sur Dakar et les grandes villes, mais rayonne depuis la Casamance, le Fouta, le Saloum, le Boundou ou le Cayor ;

Une jeunesse formée à l'agritech, à l'énergie solaire, au numérique rural ;

Un habitat bioclimatique, en matériaux biosourcés locaux, adapté aux changements climatiques ;

Des infrastructures qui relient, irriguent, nourrissent et sécurisent les territoires.

Imaginer que nous puissions fertiliser des « Villes Laboratoires » : des espaces où chaque terroir se transforme en pôle d'innovation artisanale enraciné dans sa propre identité.

L'idée est simple mais puissante : partir du génie local, de ce que les communautés savent faire depuis des générations, et y injecter ce qu'il faut de modernisation ; structuration des filières, autonomisation économique, économie circulaire, digitalisation responsable.

Des villes comme Ngaye Mékhé, déjà reconnue pour son tissage et sa chaussure, deviendraient alors des projets démonstratifs, des "écoles à ciel ouvert" où tradition et innovation dialoguent.

C'est ainsi que nos terroirs peuvent devenir des zones de spécialités, valorisant un patrimoine vivant et créant de nouvelles chaînes de valeur à forte intensité culturelle, sociale et économique

Ce futur existe déjà en germe. Il ne manque qu'une volonté politique forte et un récit collectif mobilisateur.

Voilà pourquoi la ruralité responsable n'est pas un passé à corriger, mais un avenir à construire, c'est indéniablement une boussole, un cap, une promesse ; car c'est de là que naîtra la stabilité économique, sociale et environnementale dont nous avons besoin.