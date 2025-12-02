Abuja — « Nous sommes à leurs côtés, nous souffrons avec eux, nous prions avec eux » : tel est l'appel à la prière lancé par les soeurs de Notre-Dame des Apôtres (NDA) au sujet des 265 personnes des écoles catholiques St. Mary's de Papiri, aux mains des ravisseurs depuis le 21 novembre.

« Il s'agit plus précisément de 239 élèves de l'école primaire, 14 élèves du secondaire et 12 membres du personnel dont l'absence représente une profonde blessure dans la vie de l'école et de la communauté en général », déclare le Supérieur général de la Société des Missions Africaines, le père François du Penhoat, dans une note parvenue à l'Agence Fides.

Le Supérieur général SMA a exprimé son inquiétude et sa solidarité suite à l'attaque contre les écoles primaires et secondaires catholiques St. Mary's de Papiri (voir Fides 24/11/2025), qui touche des élèves, des étudiants, des enseignants et du personnel confiés aux soins des Soeurs NDA, avec lesquelles ils partagent la même famille spirituelle et la même mission.

« Nous partageons l'angoisse ressentie par les familles, la communauté NDA, le diocèse de Kontagora et toute la population de Papiri », souligne le père François. Nous tirons du réconfort de l'annonce faite par le diocèse qui confirme la fuite et le retour chez eux de cinquante étudiants. Nous unissons nos coeurs pour implorer la libération rapide et en toute sécurité de tous ceux qui sont encore retenus prisonniers, en invoquant la protection de Dieu sur leurs familles et en priant pour la paix et la justice dans une région meurtrie par des violences récurrentes."

« L'invitation à la prière lancée par les NDA - dit le missionnaire - nous rappelle une fois de plus le lien spirituel qui nous unit en tant que famille missionnaire. Comme nous l'avons fait lors de l'enlèvement de notre confrère, le père Pierluigi Maccalli, en 2018 (voir Fides 18/9/2018), j'invite tout le monde à participer à la grande chaîne de prière qui a déjà commencé. Je demande solennellement à tous les confrères, dans chaque communauté et unité, de participer activement à cette prière de solidarité. Faisons entendre notre voix avec celle des soeurs NDA, du diocèse de Kontagora et de toute l'Église, en confiant ces vies innocentes à la miséricorde de Dieu, jusqu'à ce que la douleur des familles de Papiri se transforme en chants d'action de grâce ».

Le père du Penhoat conclut en invitant tout le monde à « offrir chaque Eucharistie célébrée, chaque rosaire récité et chaque moment d'intercession pour le retour des 265 élèves, étudiants et membres du personnel kidnappés, afin de donner force et réconfort à leurs familles et à leurs communautés, de protéger notre peuple au Nigeria, et de rétablir la paix, la dignité et la sécurité dans le pays ».