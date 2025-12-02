Gabon: Bitam - La Journée Inter-Établissements des Métiers 2025, un carrefour d'orientation et de découverte pour la jeunesse

La commune de Bitam a vibré dernièrement au rythme de la Journée Inter-Établissements des Métiers 2025, organisée par la Dynamique Essap, dont le président, Lilian Ndong Edzang, a été le moteur. L'événement visait à renforcer l'orientation scolaire et professionnelle des élèves du secondaire et à créer des passerelles avec les formations supérieures et techniques.

La cérémonie a été rehaussée par la participation de Monsieur Maurice Ntossui Allogo, ministre et fils de la localité. Dans son allocution, il a lancé des mots forts et motivants aux jeunes : "Chers élèves, votre avenir se construit dès aujourd'hui. Ne vous laissez jamais freiner par l'incertitude ou la peur. Les métiers évoluent, les opportunités se créent, mais seule votre détermination fera la différence. Soyez curieux, osez explorer et surtout, osez croire en vos capacités. Bitam compte sur vous, le Gabon compte sur vous."

Il a ajouté : " Cette journée n'est pas simplement un événement, c'est une invitation à agir, à se projeter et à façonner son avenir avec audace. Vous êtes les bâtisseurs du Gabon de demain."

Ses propos ont été chaleureusement accueillis par l'assistance, inspirant élèves, enseignants et partenaires à investir pleinement dans l'orientation et la formation des jeunes.

Au coeur de l'organisation, Lilian Ndong Edzang a rappelé la mission de la Dynamique Essap : inspirer les élèves, les orienter efficacement, ouvrir de nouveaux horizons professionnels.

Son leadership, reconnu pour sa clarté, sa détermination et sa proximité avec la jeunesse, a été unanimement salué.

La réussite de la journée a reposé sur l'engagement des autorités politico-administratives et militaires, des partenaires sociaux, des opérateurs économiques, et sur la participation des établissements supérieurs et techniques : Sup de Com, ESSIG, et le Lycée Technique Privé Avatar Pro.

Les ateliers pratiques, panels thématiques et rencontres avec des professionnels ont permis aux élèves de découvrir des métiers variés, de dialoguer avec des experts et de se projeter dans leur avenir professionnel.

Cette journée s'inscrit dans la vision du Président de la République, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui place la jeunesse, la formation et l'autonomisation au coeur du développement humain durable.