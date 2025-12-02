Gabon: Un atelier en vue d'accélérer la transparence dans les industries extractives

Le Secrétariat Technique Permanent de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) a ouvert, ce mardi 02 décembre à Libreville, un atelier de renforcement des capacités et de consultation des parties prenantes, consacré à l'accélération des réformes structurelles dans le secteur extractif.

Cette rencontre, organisée du 2 au 5 décembre, intervient après la première validation ITIE du pays, obtenue en janvier 2025 avec un score de 73,5/100, marquant une mise en oeuvre jugée « modérée ».

Ouverte par le Secrétaire Général Adjoint du Ministère des Comptes Publics, Ghislain-Firmin Lendoye, cet atelier vise à sensibiliser les acteurs publics, privés et de la société civile sur les exigences de la Norme ITIE 2023, ainsi qu'à recueillir leurs contributions pour la seconde phase de mise en oeuvre 2025-2027.

Les travaux portent notamment sur le processus de rapportage 2023, l'analyse des progrès et difficultés de la période 2022-2024, et l'alignement de l'ITIE Gabon sur le pilier n°6 du projet de société du Président de la République. Les participants sont également consultés sur la réorganisation des textes régissant l'ITIE, dont le décret, les statuts et le règlement intérieur.

Réunissant un grand nombre de participants issus des administrations, des entreprises extractives et des organisations de la société civile, l'atelier alterne présentations techniques, échanges thématiques et travaux en groupes. Une partie importante est dédiée à l'examen des documents de planification pour la période 2026-2028, incluant le plan stratégique, le programme d'activités et le plan de travail annuel 2026.

Les contributions recueillies doivent permettre de finaliser ces outils ainsi que les réformes institutionnelles attendues. « La mise en oeuvre du processus de l'ITIE repose sur le dialogue, la consultation multipartite permanente et la prise en compte des observations des parties prenantes élargies sur différents aspects... nous voulons que ce retour d'expériences et ce partage entre paires se fasse de façon inclusive », martèle Léontine-Tania Oyouomi-Loumbou Epse Bibey, Présidente de l'ITIE Gabon.

Les conclusions des travaux, ainsi que les recommandations liées à la révision des textes de l'ITIE Gabon, seront soumises au Groupe Multipartite pour validation. Un rapport final de l'atelier et un communiqué de clôture sont prévus, afin de renforcer la communication publique sur les progrès du pays dans la transparence et la redevabilité du secteur extractif.