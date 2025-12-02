Nigeria: Le ministre de la Défense démissionne dans un contexte sécuritaire préoccupant

Au Nigeria, le président Bola Tinubu est sous pression après les attaques répétées de Donald Trump et de certains élus républicains qui dénoncent la passivité des autorités nigérianes face à ce qu'ils estiment être des attaques ciblées contre les chrétiens du pays. Une session d'information sur le sujet est d'ailleurs de nouveau programmée mardi 2 décembre au sein du Congrès américain à Washington. Lundi dans la soirée, le ministre de la Défense du Nigeria, Mohammed Badaru Abubakar, a annoncé sa démission, officiellement pour raison de santé.

Il s'agit d'un nouveau signe de fébrilité de la part de l'exécutif nigérian alors que la situation sécuritaire dans le pays reste toujours aussi préoccupante. Plus de 400 personnes ont été enlevées ces quinze derniers jours au Nigeria - la majorité dans l'état de Niger, où plus de 300 jeunes et 12 professeurs ont été kidnappés au sein de l'école Saint Mary à Papiri, le 21 novembre.

La semaine dernière, le président Bola Tinubu a déclaré l'état d'urgence sécuritaire dans le pays et a présenté un plan qui inclut le déploiement de 20 000 officiers de police supplémentaires et un renforcement de la surveillance des écoles et des lieux de cultes.

Des « raisons de santé » invoquées

C'est dans ce contexte sensible que la présidence nigériane a annoncé lundi 2 décembre la démission du ministre de la Défense, Mohammed Badaru Abubakar, qui occupait ce poste depuis août 2023. Officiellement, des « raisons de santé » sont invoquées, mais quelques heures plus tôt, l'ancien chef des armées, le général Christopher Musa, a été aperçu entrant dans le palais présidentiel d'Aso Rock, probablement pour s'entretenir avec Bola Tinubu.

Fin octobre, le général Musa avait lui-même été relevé de ses fonctions dans le cadre d'un remaniement de l'état-major visant à « renforcer l'architecture de sécurité nationale » selon le gouvernement.

Le président Bola Tinubu, qui a renoncé récemment à se rendre au G20 pour gérer la crise sécuritaire dans son pays, devrait annoncer le nom du nouveau ministre de la Défense dans la semaine.