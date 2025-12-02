Cote d'Ivoire: 76e Journée mondiale de l'urbanisme - Le gouvernement invite les populations à s'approprier les outils de planification urbaine

Le ministre Bruno Koné a réaffirmé l'engagement du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme à faire de la planification urbaine une priorité nationale.

« Avec une planification urbaine adéquate, nous pouvons y arriver ». Tel est le thème de la 76e Journée mondiale de l'urbanisme.

Dans une déclaration, le 1er décembre 2025, marquant la clôture du mois de l'Urbanisme, le ministre ivoirien de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné, a invité l'ensemble des populations à s'approprier les outils de la planification urbaine, à participer pleinement aux concertations publiques et à collaborer avec les autorités locales.

« C'est ainsi que nous pourrons prévenir les occupations anarchiques, protéger nos espaces et garantir la viabilité de nos villes. C'est collectivement, dans un esprit de civisme, de dialogue et de responsabilité partagée, que nous bâtirons des villes mieux organisées, plus sûres et résolument tournées vers l'avenir », a affirmé le ministre.

Tout en réitérant l'engagement du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme à faire de la planification urbaine une priorité nationale.

« Planifier nos villes, c'est anticiper les besoins de demain, garantir la sécurité et le bien-être de nos concitoyens et créer les conditions d'un développement durable et mieux maîtrisé. Parce qu'avec une planification urbaine rigoureusement appliquée, c'est effectivement possible d'offrir des logements décents, de bâtir des territoires résilients, de réduire les inégalités sociales et spatiales et de préparer un avenir à hauteur d'homme pour chaque citoyen », a fait savoir Bruno Koné.

Il a souligné l'importance de l'urbanisme : « Ce n'est pas qu'un outil technique, c'est également un instrument de transformation sociale, économique et un vecteur de dignité pour tous ».

Se référant aux chiffres, le ministre a indiqué qu'en moins d'un demi-siècle, la population urbaine est passée de 32% en 1975 à 53% en 2021, faisant de la Côte d'Ivoire un pays majoritairement urbain. L'un des changements les plus marquants réside dans l'explosion du nombre de villes : 127 en 1998, 393 en 2021, soit une multiplication par trois en seulement 23 ans.

« Cette croissance fulgurante, stimulée par le dynamisme de notre économie et l'aspiration légitime de nos concitoyens à de meilleures conditions de vie, exerce une pression considérable sur nos villes. Sans encadrement adapté, elle peut favoriser la prolifération des lotissements informels, la dégradation de l'environnement, la congestion urbaine ainsi qu'une pression accrue sur les infrastructures et les services publics », a-t-il expliqué.

Pour le ministre, il est donc impératif que chaque décision en matière d'aménagement du territoire s'appuie sur une vision claire, stratégique et cohérente. « Planifier n'est pas un simple acte administratif, c'est un choix politique, un devoir de responsabilité envers les générations futures », a-t-il laissé entendre.

Bruno Koné a précisé que le gouvernement a fait de la planification urbaine une priorité nationale. Selon lui, grâce à un cadre juridique profondément modernisé, avec l'adoption du code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain, entre autres, la Côte d'Ivoire structure désormais son développement territorial de manière plus cohérente et durable, sécurise davantage le foncier, oriente mieux les investissements publics et privés et améliore progressivement le cadre de vie urbain.

« Dans ce cadre renouvelé, nos outils de planification urbaine s'articulent autour de documents essentiels, les Schémas directeurs d'urbanisme (Sdu) qui définissent les grandes orientations de développement ; les Plans d'urbanisme directeurs (Pud) qui organisent les axes structurants des agglomérations, les Plans d'urbanisme de détail (Pud) qui fixent l'occupation fine et opérationnelle des sols », a-t-il dit.

Il s'est félicité aujourd'hui que cinquante-deux localités disposent déjà de documents de planification urbaine. Parmi elles, trois grandes villes (Abidjan, Yamoussoukro et Bouaké) sont dotées d'un Schéma directeur d'urbanisme (Sdu), tandis que trente et une villes chefs-lieux de région et plusieurs communes satellites bénéficient d'un Plan d'urbanisme directeur (Pud), à l'en croire.