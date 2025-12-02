Cote d'Ivoire: Droit et santé des jeunes - L'Ong Alliance Côte d'Ivoire lance une campagne de communication

L'Ong Alliance Côte d'Ivoire organise une campagne de sensibilisation intitulée « Génération engagée contre le Vih/Sida : les jeunes connectés pour les droits et la santé », qui se déroulera du 20 octobre au 5 décembre 2025, dans les localités de Yopougon, Aboisso et Guiglo.

Sous le slogan « Quand les jeunes s'activent, le Vih recule ! », cette initiative vise à renforcer le leadership des jeunes dans la prévention du Vih et la promotion des droits humains.

Selon le document de présentation, cette campagne intervient dans un contexte où près de 76 % des Ivoiriens ont moins de 35 ans. La Côte d'Ivoire compte environ 407 000 personnes vivant avec le Vih, dont 64 % sont des femmes. Les adolescentes et jeunes femmes (15-24 ans) enregistrent un taux d'incidence disproportionné, reflet des inégalités de genre, de la vulnérabilité socio-économique et de l'exposition accrue aux violences sexuelles.

Les objectifs spécifiques de la campagne sont d'informer et de sensibiliser les jeunes à leurs droits par des approches innovantes, de faciliter l'échange et la participation via les plateformes digitales sur la santé sexuelle et reproductive, et de renforcer le rôle des jeunes comme acteurs de changement auprès de leurs pairs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La campagne entend toucher 100 000 personnes via une stratégie digitale sur Facebook et prévoit la diffusion d'une websérie visant à atteindre un million de personnes.

Trois émissions radio grand public seront réalisées à Aboisso, Guiglo et Yopougon, ainsi qu'un forum jeune entièrement en ligne diffusé sur les réseaux sociaux.