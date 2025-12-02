Cote d'Ivoire: Daloa - Backbone Network lance sa première mission et impulse la création d'une coopérative féminine à Yokoréa

2 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

L'association panafricaine Backbone Network, engagée dans la promotion de l'autonomisation des femmes et des jeunes sur le continent, a effectué le 14 novembre 2025 sa toute première mission officielle à l'intérieur du pays.

Pour cette étape inaugurale, la présidente de l'organisation, Mme Barry Kadidja, a conduit une délégation à Daloa, dans la région du Haut-Sassandra, afin de soutenir les femmes rurales du village de Yokoréa dans le processus de création de leur future coopérative agricole.

Cette mission a débuté par une série de rencontres institutionnelles avec les structures agricoles locales. La délégation a été reçue par Sokouri Guy Bertrand, Directeur technique de la Direction régionale de l'ANADER de Daloa, ainsi que par M. Esso Kouadio Maxime, Directeur régional de l'agriculture, accompagné de ses collaborateurs, Ouattara Abdoulaye et Djè Bi Olivier. Ces échanges ont permis à Backbone Network de présenter officiellement ses actions et de solliciter la collaboration de ces institutions pour accompagner les femmes de Yokoréa dans la structuration et le développement de leur groupement.

Les femmes rurales de Yokoréa ont elles-mêmes effectué le déplacement jusqu'à Daloa pour prendre part à une séance d'échanges conjointe avec l'ANADER et Backbone Network. Cette rencontre a permis d'exposer leurs ambitions, de préciser leurs besoins agricoles et organisationnels, et d'identifier les possibilités d'encadrement technique et de formation. Les discussions ont également permis d'accélérer les démarches liées à la création de la coopérative.

À l'issue des travaux, un bureau provisoire a été mis en place afin de conduire les étapes préliminaires. Ce bureau est constitué comme suit. Présidente (Mme Sanogo Pignon), Vice-présidente (Mme Koné Karidja), Secrétaire (Mme Koné Naféré), Trésorière (Mme Diabaté Naboudjou) et Conseillère (Mme Diarra Karidjatou) .

Il faut noter que la rencontre s'est clôturée autour d'un déjeuner réunissant l'ensemble des participants.

Pour Backbone Network, cette mission marque un tournant important. L'association a réitéré son engagement à soutenir les femmes rurales de Côte d'Ivoire et à travailler en synergie avec les institutions agricoles. Et ce, afin de promouvoir un développement durable, inclusif et véritablement axé sur l'autonomisation féminine.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

