Cote d'Ivoire: Accords et flux commerciaux internationaux - Le pays valide la cartographie de ses contrats

Jacqueville accueille un atelier stratégique pour renforcer la transparence et l'efficacité du commerce extérieur ivoirien.

La Côte d'Ivoire engage une réforme majeure dans la gestion de ses accords commerciaux internationaux. À Jacqueville, du 1er au 5 décembre 2025, experts, responsables publics et partenaires techniques se réunissent pour valider la cartographie des accords et des flux commerciaux (Comexmap), un outil numérique conçu pour renforcer la transparence et l'efficacité du commerce extérieur.

Cette rencontre stratégique s'inscrit dans la dynamique gouvernementale de modernisation du commerce extérieur et d'amélioration du climat des affaires.

Au terme de ces cinq jours de travaux, la plateforme Comexmap devrait être entièrement validée, sécurisée et accessible, ouvrant ainsi la voie à son lancement officiel. Un acquis majeur qui renforcera la gouvernance de l'information commerciale et facilitera l'intégration de la Côte d'Ivoire dans les échanges internationaux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À l'ouverture de l'atelier, le lundi 1er décembre 2025, le représentant du directeur général du commerce, le conseiller technique André Ekpan, a souligné l'importance de cet outil innovant. « Le Comexmap représente un instrument stratégique très attendu par l'ensemble des acteurs économiques, pour une meilleure appréciation des opportunités d'affaires et des partenariats commerciaux à l'international », a-t-il déclaré.

Élaborée en 2022 avec l'appui technique de consultants webmasters, la plateforme Comexmap sera hébergée sur un serveur sécurisé et fera l'objet d'une validation technique et fonctionnelle au cours de cet atelier.

Porté par le ministère du Commerce et de l'Industrie, en collaboration avec le ministère des Finances et du Budget, le projet Comexmap vise à centraliser l'ensemble des accords commerciaux signés par la Côte d'Ivoire ainsi que les données relatives aux flux commerciaux et aux partenaires économiques.

Le projet bénéficie du soutien des partenaires techniques et financiers à travers le Programme d'appui à l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire (Paca-CI), financé par le Fonds africain de développement (Fad).

Cet accompagnement traduit l'importance stratégique du Comexmap pour la compétitivité et la résilience de l'économie ivoirienne. Représentant le coordonnateur du Paca-CI, Eké Frédérique Julienne, experte en genre, a indiqué que le programme « finance 32 projets innovants répartis en deux composantes, portés par 12 structures, dont la direction générale du commerce extérieur ».

Pour sa part, Tuo Siriki, directeur de la coopération internationale et régionale, s'est félicité de la tenue de ce séminaire, qui permettra de finaliser les formalités d'hébergement et de procéder à la validation technique et fonctionnelle de la plateforme, en vue de son opérationnalisation effective.

Depuis son accession à l'indépendance, la Côte d'Ivoire a conclu de nombreux accords bilatéraux, régionaux et multilatéraux.