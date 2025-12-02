Cote d'Ivoire: Elown sort « N'Wolé », l'album de la maturité

Avec « N'Wolé », Elown, ex-membre du Boys band Kiff No Beat, vient de signer l'une des œuvres les plus abouties de sa carrière solo.

Dans cet album de 15 titres où l'introspection côtoie la fougue, l'artiste se réinvente sans renier ses fondamentaux. Ce nouvel opus, dense, sincère et fièrement enraciné dans la rue ivoirienne, s'impose comme un tournant majeur dans le parcours du rappeur.

Dès l'ouverture avec « Transformation », Elown annonce la couleur. Celle d'un artiste qui a pris le temps de digérer les chaos, les succès et les trahisons, pour s'offrir une renaissance lucide. La plume est affûtée, le flow plus discipliné, tandis que les productions majoritairement signées par le beatmaker Shado Chris donnent une cohérence sonore à l'ensemble de l'oeuvre.

Pour ce nouvel album, Elown a convoqué une constellation d'artistes dont la diversité renforce sa richesse. Les membres de Kiff No Beat, mais aussi Garba 50 ou encore Kikimoteleba injectent leurs univers sans jamais diluer l'identité d'Elown.

Le résultat donne des titres comme « Tchoin », « Fuck Love », « Achibata ou « Conorwaille qui alternent punchlines, mélodies dansantes et confessions à peine voilées.

Dans ce projet, le chanteur surprend également par sa maturité musicale. « On ne pleure pas hein ! », produit par Farooh, est chargé d'une émotion brute que l'artiste maîtrise avec pudeur, loin des excès habituels du rap de rue.

Le morceau « Moi-même », qui clôt l'album, sonne comme une signature authentique, fier, dépouillé, fidèle à celui qui n'a jamais triché. Avec « N'Wolé », Elown démontre qu'il ne veut plus seulement divertir, il veut aussi raconter, témoigner et marquer les esprits.