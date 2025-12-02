Cote d'Ivoire: La « Résonance » de Josey sonne fort

Avec ses 12 titres, le dernier opus est un hymne à la résilience.

Il y a des albums qui se contentent d'être écoutés et ceux qui entraînent des ressentis. Avec « Résonance », la chanteuse ivoirienne Josey franchit un nouveau palier, transformant son dernier projet musical en un puissant manifeste de résilience. Lancé le 22 novembre 2025, cet opus n'est pas un simple recueil de chansons, mais un miroir tendu à l'auditeur.

Dès les premières notes, on retrouve la patte inimitable de Josey, une voix entraînante, capable de s'envoler dans des envolées lyriques époustouflantes (comme sur la puissante ballade « 6 devient 9 »), tout en conservant une sincérité brute et captivante.

L'album explore un cocktail de sonorités, mélangeant habilement les rythmes africains, une touche de zouk, de coupé-décalé et des inflexions R&B contemporaines, prouvant que l'artiste n'a aucune intention de se cantonner à une seule étiquette.

La polyvalence de Josey est éclatante. Elle passe avec aisance des titres incisifs et motivants comme «6 devient 9», véritable hymne à la revanche sur la vie et à l'humilité, à des morceaux plus personnels et défensifs comme « Ne touche pas ma sœur » en featuring avec l'artiste Nej.

L'axe thématique central de « Résonance » est la résilience. Loin des paillettes faciles, Josey utilise ses textes comme un exutoire et un message d'encouragement. Les chansons sont des témoignages où l'artiste affronte les épreuves (calomnies, jalousie et les défis de rester constante dans le show-business en tant que femme) pour en ressortir grandie, en « véritable guerrière ».

On perçoit une maturité lyrique notable. Chaque mot est pesé, chaque mélodie sert l'émotion. Le titre « Le monde est à nous » devient, par exemple, une déclaration d'amour sans concession face aux jugements, tandis que « Cherche ton money » est un appel décomplexé à l'entrepreneuriat et au labeur, loin des mirages de la facilité.

« Résonance » marque sans conteste une nouvelle ère pour Josey. L'album est décrit comme « hautement personnel », un projet que l'artiste a initialement fait « pour son propre plaisir ».

Cette authenticité se traduit par un son plus épuré, plus en phase avec le message qu'elle souhaite faire passer. C'est-à-dire se concentrer sur son chemin et ignorer les « blablabla ». « Résonance » peut être considéré comme un cri de guerre mélodieux pour tous ceux qui se sont relevés de leurs blessures. C'est l'album d'une femme qui a trouvé sa fréquence et elle résonne fort.